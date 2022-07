Natalia Oreiro pasó esta tarde por el programa de Telefe, Cortá por Lozano, conducido ahora por Paula Chaves. En la entrevista, la actriz y cantante uruguaya dio detalles sobre ¿Quién es la Máscara?, el nuevo big show que prepara Telefe. Un programa del que todo el mundo está hablando el cual se consagró como un éxito en países vecinos como Chile y Uruguay.

Dentro de las novedades que dio Natalia Oreiro, es que con ¿Quién es la Máscara?, hará su gran debut como presentadora en la pantalla de la Televisión argentina. La multifacética artista se estrenó como presentadora con La Voz Uruguay y Got Talent Uruguay, pero nunca lo había hecho para Argentina.

Natalia Oreiro filtró cuándo saldrá al aire ¿Quién es la Máscara?.

Con una previa aclaración de la cantante, que no se puede filtrar nada, pues el programa, su formato, debe ser todo muy top secret y bajo contrato, Paula Chaves le preguntó por la fecha de estreno y Natalia Oreiro pisó el palito: “Yo no sé si se pueda decir, pero yo ya la digo, después lo corrigen. Cuando termina La Voz, arranca”, dijo con una sonrisa.

El big show tendrá 24 artistas que deberán cantar con una máscara puesta, en realidad es un disfraz completo y su voz será distorsionada para que los investigadores o “jurados”, no sepan de antemano, qué famoso es el que se esconde detrás de esa máscara.

“Nadie puede saber quién está detrás de la máscara. ¡Yo no lo voy a saber! Por supuesto que los cuatro investigadores tampoco lo van a saber y van a ir descubriéndolos entre los investigadores y el público y por programa, un protagonista se va a sacar la máscara… Además, tienen que cantar… Se vienen artistas grosos”, sumó la famosa uruguaya.

La primera investigadora confirmada es Wanda Nara, que ya firmó el contrado. No obstante, en LAM filtrarón que también estará Karina La Princesita y Roberto Moldavsky y falta un tercer investigador, que Natalia no quiso dar los nombres, pero aseguró que ella ya lo sabe.

Natalia Oreiro estrenó Santa Evita, su nueva miniserie

La actriz tiene un doble motivo por el cual se encuentra en el país. La artista estrenó hoy la miniserie Santa Evita, una producción ficcionada, basada en los momentos más coyunturales de la vida de la figura popular, Eva Duarte de Perón, fallecida a sus 33 el 26 de julio de 1952.

La miniserie en la que la actriz encarna a Eva Perón, está basada en el best seller del periodista y escritor Tomás Eloy Martínez. La novela fue guionada para la serie por Marcela Guerty y Pamela Rementería. Está dirigida por Rodrigo García y Alejandro Maci, y producida por Salma Hayek.

“Hubo un casting, así que yo tuve que convencerlos a ellos, no fue al revés. Cuando me llamaron me pareció que era un buen momento para ver si había algo de mi energía o de mi composición que podía conmover a los directores, que vieran en mí a Eva, y parece que sí, que algo pasó, pero cuando quedé me asusté”, comentó la actriz en una entrevista que dio para Télam.

Sobre encarar el papel de una mujer icono para el país, que permeó e impuso su voz en una sociedad dominada por los hombres, donde hoy su nombre y su palabra es casi ley, Natalia Oreiro contó: “A mí me resultó muy difícil, porque a medida que conocía más sobre ella, más me apasionaba su figura. Pero tenía que tener en cuenta que esto es una serie basada en una novela, no es la vida de Eva, sino una ficción que sí, cuenta sus momentos más importantes”.