Natalia Oreiro volvió a interpretar a Gilda por una noche: Cómo fue y de qué se trata el homenaje a la cantante

Natalia Oreiro volvió a cantar las canciones de Gilda durante un homenaje dedicado a la referente de la cumbia argentina. La actriz uruguaya, que protagonizó su película biográfica en 2016, se presentó en La Gilda Fest, un encuentro que reunió a distintos músicos para recordar la trayectoria de Miriam Alejandra Bianchi.

El festival se realizó el sábado 10 de octubre en Buenos Aires, en vísperas del aniversario del nacimiento de la intérprete de No me arrepiento de este amor. La iniciativa estuvo a cargo de Fabricio Cagnin, hijo de Gilda, y contó con una participación especial de la uruguaya, cuya actuación quedó registrada en cuatro videos compartidos en las redes sociales.

Cómo fue la presentación de Natalia Oreiro en La Gilda Fest

El escenario recibió a Natalia Oreiro en una jornada dedicada a las canciones que marcaron la carrera de Gilda. La protagonista de Muñeca brava interpretó parte de ese repertorio frente al público que asistió al espectáculo. En las imágenes difundidas, Oreiro aparece con un micrófono de mano y un vestuario oscuro, acompañada por una banda en vivo. La puesta incluyó luces violetas y rojizas, mientras una pantalla ubicada detrás de los músicos exhibía el nombre del festival.

Uno de los fragmentos muestra a la cantante durante una interpretación identificada en el registro con el título Fuiste, uno de los temas más conocidos de Gilda. En la grabación se la observa cantando mientras los espectadores acompañan la presentación desde el sector ubicado frente al escenario.

Otro de los registros ofrece un primer plano de la actriz bajo una iluminación violeta, mientras continúa con su interpretación. Además, se presenta una vista más amplia del escenario, donde aparecen varias intérpretes frente a sus respectivos micrófonos, durante uno de los momentos compartidos de la noche.

Qué es La Gilda Fest, el homenaje organizado por el hijo de Gilda

Fabricio Cagnin impulsó La Gilda Fest para recordar a su madre cuando se cumplen tres décadas de su fallecimiento. La programación anunciada incluyó a Amar Azul, Brenda Asnicar, Rochi Igarzábal y Sonido Calderón, entre otros nombres convocados para participar de una propuesta centrada en la música tropical.

Antes del evento, explicó en una entrevista que buscaba generar un espacio donde los seguidores de su madre pudieran reunirse para bailar y cantar sus temas. El encuentro también tuvo un significado personal para su organizador.

Durante años, el músico mantuvo una relación difícil con las canciones de su madre, debido a los recuerdos asociados a aquella pérdida. Así lo contó en entrevistas sobre su historia familiar y el proceso que lo llevó a involucrarse en proyectos destinados a preservar su legado artístico. La realización del festival representó un nuevo paso en ese recorrido y permitió reunir a seguidores de diferentes edades alrededor de la música de Gilda.

El vínculo de Natalia Oreiro con Gilda y la película que protagonizó en 2016

La participación de Natalia Oreiro recuperó uno de los papeles más reconocidos de su trayectoria cinematográfica. En septiembre de 2016 se estrenó Gilda, no me arrepiento de este amor, el largometraje dirigido por Lorena Muñoz que reconstruyó la vida de la cantante.

La participación de Natalia Oreiro recuperó uno de los papeles más reconocidos de su trayectoria cinematográfica.

La producción abordó sus comienzos artísticos, las dificultades que enfrentó para abrirse camino en la música tropical y su consolidación como una de las principales referentes del género durante la década de 1990. El proyecto contó con la colaboración de Fabricio Cagnin, quien aportó recuerdos y materiales relacionados con su madre. En entrevistas posteriores, el músico destacó el acompañamiento que recibió de la uruguaya y de la directora durante el rodaje.

"De verdad, para mí fue un sueño interpretarla", expresó la actriz. También reconoció el acompañamiento de los seguidores de la icónica cantante durante la producción cinematográfica. Antes de despedirse, la intérprete destacó la iniciativa del hijo de la histórica figura: "Disfruten de esta enorme fiesta que se le ocurrió un día a Fabricio para homenajear el cumpleaños de su mamá".

Finalmente, explicó el significado que tenía la celebración y dejó una reflexión ante los presentes: "Porque lo que se celebra es el cumpleaños, porque las personas siempre están en nuestros corazones". Con esas palabras, Natalia Oreiro cerró su participación en La Gilda Fest, el homenaje que reunió a distintas generaciones alrededor de las canciones de Gilda.