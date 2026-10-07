Natalia Oreiro deslumbró con un look de alto impacto: verde oliva, volumen y mucho glamour

Natalia Oreiro volvió a sorprender con una propuesta sofisticada y jugada que refleja su particular manera de interpretar las tendencias. A través de su red social, la artista subió postales con un look de alto impacto que se destaca por su color verde oliva y su estilo glamoroso.

Así es el look de Natalia Oreiro que se llevó todas las miradas

Natalia Oreiro demostró su capacidad para llevar los looks más audaces con una propuesta de alto impacto que combina glamour, volumen y una tonalidad que pisa fuerte en la moda. Mediante una serie de imágenes compartidas en su cuenta de Instagram, la actriz se mostró con un estilismo maximalista que conquistó a sus fanáticos.

La prenda central es un abrigo largo de cuero en verde oliva brillante, de corte cruzado y con una silueta estructurada. El diseño cuenta con mangas largas, guantes, doble botonadura, solapas clásicas y un cinturón que se ajusta en la cintura, un detalle que permite marcar la figura y equilibrar el volumen del conjunto.

Natalia Oreiro deslumbró con un look de alto impacto

Pero el verdadero protagonista del look aparece en las terminaciones. El abrigo está intervenido con amplios ribetes de plumas en el mismo tono verde oliva, ubicados en el cuello, los puños y el bajo. Esta elección genera un efecto visual exuberante y aporta movimiento a cada paso, convirtiendo una prenda clásica en una pieza completamente llamativa.

Natalia Oreiro deslumbró con un look de alto impacto

Verde oliva: el color que Natalia Oreiro llevó al extremo

El tono elegido por Natalia Oreiro también es clave para entender la propuesta. El verde oliva se caracteriza por su versatilidad y sofisticación, pero en este caso aparece en una versión intensa y luminosa que se aleja de las interpretaciones más discretas del color.

Natalia Oreiro apostó por llevarlo de manera integral, construyendo un estilismo monocromático en el que las diferentes texturas se encargan de generar contraste. El cuero, las plumas y los detalles brillantes conviven dentro de una misma paleta y consiguen un resultado sofisticado y teatral.

Natalia Oreiro deslumbró con un look de alto impacto

La elección también dialoga con una de las tendencias que gana protagonismo en la moda: los looks monocromáticos en tonos inesperados. Lejos de limitarse al negro, el blanco o los clásicos neutros, esta temporada los colores con personalidad se convierten en protagonistas de estilismos completos.

Un look maximalista con inspiración retro

La propuesta de Natalia Oreiro tiene además una marcada inspiración en la moda de las décadas del 60 y 70. Las gafas de sol grandes y de estética retro, que cubren buena parte de su rostro, completan esa referencia vintage y aportan un aire de misterio.

El accesorio funciona como el complemento perfecto para un estilismo que apuesta por la teatralidad sin perder elegancia. A su vez, los zapatos al tono con detalles brillantes mantienen la coherencia cromática y acompañan la estética glamorosa del atuendo. El resultado es un look maximalista, glamoroso y de fuerte personalidad, en el que el volumen y las texturas tienen un rol central.

Natalia Oreiro deslumbró con un look de alto impacto

De esta manera, Natalia Oreiro deslumbró con un look de alto impacto: verde oliva, volumen y mucho glamour. La cantante vuelve a confirmar su afinidad por las propuestas que no pasan desapercibidas y demuestra que una tonalidad poco convencional puede convertirse en la base de un estilismo sofisticado cuando se combina con prendas llamativas y accesorios cuidadosamente elegidos.