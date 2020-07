Natalia Oreiro reveló a qué le tiene terror tras abrir su cuenta de Instagram

Con un video en donde se la ve pasando la aspiradora y se dice a ella misma: "Ya limpié, ya comí, ya leí…, volví a comer, volví a limpiar, volví a leer…, me pregunté: ‘¿Qué más puedo hacer en esta cuarentena? ¿Y si me hago un Instagram?’ Me voy a hacer un Instagram", Natalia Oreiro debutó en las redes sociales de forma contundente cosechando en poquísimos minutos más casi 200 mil followers.

Y aunque sólo tenga tres posteos ya es sensación en Instagram y su primer video en el que se presenta aparece su discurso subtitulado en ruso, ya que en ese país es tan amada como en la Argentina. Compartió además fotos de "Got Talent" programa del que es jurado y además se animó a grabar una historia en donde reveló que es lo que más la atemoriza de la red social.

Cuando llegó a los 100 mil seguidores grabó una historia y dijo: "Lo que no se es cómo contestar los mensajitos, posta. Me da miedo apretar un botón y aparecer en tetas, posta. Le tengo que pedir ayuda a algún millenial o centennial, porque yo soy octogenaria".

¡Bienvenida Nati! Mirá los primeros tres posteos de la actriz