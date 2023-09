Natalie Weber se indignó ante los crueles comentarios que recibe por su físico: "A mí me cambió el cuerpo y no lo sufro"

Corre el año 2023 y parecería que la sociedad avanzamos, dejando atrás ciertos estándares o prejuicios, y donde se sigue luchando contra la práctica de emitir juicios sobre los cuerpos de los demás. Justamente, las críticas hacia los otros o los comentarios maliciosos de los "haters" que se ocultan en el anonimato, aún persisten.

Y aunque algunas personas cuentan con la fortaleza de carácter y la confianza en sí mismas para enfrentar esos comentarios hirientes, también existen aquellos que se ven afectados y heridos por ellos. En este contexto, en el programa "Desayuno Americano", se abordó este tema de gran relevancia cuando Natalie Weber compartió su experiencia personal.

Natalie Weber

Dada la belleza de la modelo y siendo una de las mujeres argentinas más hermosas, esto llamó aún más la atención de Pamela David, quien, durante la discusión, decidió mencionar un comentario hecho por su panelista durante un corte publicitario.

"Natalie nos contó en el corte que su talle de su pantalón es L. ¿Cómo vas a tener un large?", preguntó la periodista del programa matutino de América, iniciando la conversación e incluyendo a sus compañeros para que participen. A lo que, asumiendo la situación, la esposa del jugador de fútbol, Mauro Zárate, confesó: “Sí, yo soy L”.

Natalie junto a su esposo, Mauro Zárate

¿Qué le dicen los haters a Natalie Weber sobre su cuerpo?

“Estoy chocha de ser un L. A mí no me importa. Mido 1.72 y peso 60 kilos. Tres años atrás era S. Hoy soy L. A mí me cambió el cuerpo con la maternidad y con la enfermedad", continuó Weber explicando, haciendo referencia a su batalla ganada contra el cáncer de mama, hace unos 6 años.

Natalie Weber

Finalmente, Natalie enfatizó: "Cuando estás enfermo te dicen 'comé así estás más sano'. Me mandaban comida y yo comía, pensando que me iba a curar porque comía. A mí me cambió un montón el cuerpo y gracias a Dios no lo sufro. Porque todo el mundo me dice 'eras más estilizada antes'. Pero a mí no me molesta”.

“Me dicen que antes era más estilizada. Lo que veo es que en la tele generamos esa falsa conciencia. Porque salimos de acá y vemos un gordo y la gente comenta igual", concluyó Natalie Weber.

