Netflix lanzó de un nuevo thriller de ciencia ficción que promete sumarse a su lista de éxitos en la plataforma. Se trata de Paratemporal, una película con un reconocido actor a Marvel, recordado por su papel de Sam Wilson.

Anthony Mackie protagoniza esta película junto a Jamie Dornan, que fue dirigida por Justin Benson y Aaron Moorhead. En la misma, se muestra un laberinto narrativo de múltiples ramificaciones cronológicas que tratá el concepto de la textura del tiempo en sí mismo.

Imagen promocional de la película.

La sinopsis del filme cuenta: "Dos paramédicos y amigos de Nueva Orleans, Steve y Dennis, acuden a una serie de extraños y horribles accidentes atribuidos a una misteriosa droga de diseño. Cuando la hija de Dennis desaparece, Steve descubre una aterradora verdad sobre la droga que cambia todo lo que cree saber sobre la realidad".

El reparto del estreno de la plataforma cuenta con actores muy conocidos. Entre ellos se encuentran: Katie Aselton, Ally Ioannides, Ramiz Monsef y Bill Oberst Jr, además de Anthony Mackie y Jamie Dornan.

El éxito de Georgina Rodríguez en Estados Unidos tras su reality

"A cada paso que daba todos me conocían y me decían que habían visto mi reality. Me ha hecho muchísima ilusión que me conozcan desde el otro continente y estoy superfeliz", confesó Georgina Rodríguez en la segunda temporada de Soy Georgina, donde se la vio rodeada de fans.

Georgina en Estados Unidos.

"No seríamos nada sin los fans", continuó la modelo, que no dejaba de agradecer a todos por el cariño que le mostraron. "Fue un evento muy acogedor. Parece que entre todos nos conocemos de toda la vida y hay muy buen rollo", detalló en el capítulo que lleva por título 'El futuro es ahora'.