Georgina Rodríguez cumplió un sueño al poder acudir a la gala de los Latin Grammy el pasado mes de noviembre. La modelo afrontó esta aventura "con nervios y mucha ilusión", sin embargo, no se imaginó lo que la estaba esperando en Las Vegas.

Georgina en una reciente publicación de Instagram.

Ella ya sabe que es una gran estrella en el mundo celebrity, pero se quedó totalmente alucinada al ver la cantidad de fans que tiene al otro lado del mundo. "El mundo latino se ha volcado conmigo estos días", contó agradecida.

"A cada paso que daba todos me conocían y me decían que habían visto mi reality. Me ha hecho muchísima ilusión que me conozcan desde el otro continente y estoy superfeliz", confesó en la nueva temporada de Soy Georgina, donde la vemos rodeada de fans.

La modelo junto a sus seguidores en Estados Unidos.

"No seríamos nada sin los fans", dijo la novia de Cristiano Ronaldo, que no dejaba de dar las gracias a todos por el cariño que le mostraron desde que pisó la alfombra roja. "Fue un evento muy acogedor. Parece que entre todos nos conocemos de toda la vida y hay muy buen rollo", explica en el capítulo que lleva por título 'El futuro es ahora'.

Dentro del evento, Georgina también recibió el apoyo de la gente.

Quien también quiso saludarla fue Harvey Mason, Jr., productor y compositor norteamericano que actualmente es director ejecutivo de la The Recording Academy, que entrega los premios Grammy. Se mostró muy cercano con ella y, por supuesto, le pidió una foto para la posteridad.