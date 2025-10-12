Horóscopo semanal del 12 al 17 de octubre de 2025: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrólogas​ y videntes más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 12 al 17 de octubre de 2025 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: El Loco

La carta del Loco marca tu semana, Aries. Es momento de madurar, pisar firme y enfocarte en el futuro. Recupera el tiempo perdido, organiza tus pendientes y palomea tus logros. Te esperan dos golpes de suerte, especialmente el 17 de octubre, con sorpresas económicas y estabilidad.

Salud: Cuida tu garganta y pulmones, toma más cítricos y agua.

Consejo: Estás planeando un viaje para finales de mes o principios del próximo, así que organízate. Personas del extranjero te buscarán para proyectos o contratos; lee todo con cuidado antes de firmar.

Números de la suerte: 10, 29 y 34 (dos golpes de suerte).

Amor: Evita amores prohibidos y administra tu tiempo para sentirte satisfecho. Signos compatibles: Capricornio, Leo, Sagitario.

Recomendación: Purifica cuerpo, mente y alma, y aléjate de celos o rencores. Camina más, haz ejercicio y conecta con la naturaleza. El arcángel Rafael te ayudará a sanar y protegerte; prende una vela verde para invocar su energía.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: La Justicia

La carta de la Justicia indica una semana para resolver asuntos legales, escolares o de migración. Solucionarás pendientes de herencias o trámites. El martes será tu mejor día, con mucho trabajo y algo de estrés.

Salud: Controla tu dieta, ya que comer en exceso es tu punto débil; hazte un chequeo de presión o colesterol.

Consejo: Bloquea las malas vibras y aléjate de personas negativas, especialmente de Escorpión o Sagitario. Busca estabilidad: adquiere una casa propia y planea un negocio.

Números de la suerte: 04, 26 y 28.

Colores: Rojo y amarillo.

Amor: Te buscan amores del pasado, pero resuelve y déjalos atrás. Si estás en pareja, hay embarazo en puerta; si estás soltero, Acuario, Piscis y Virgo serán compatibles.

Recomendación: Tendrás una sorpresa económica y un motivo para ser feliz. El arcángel Metatrón te dará fuerza; lleva un limón verde para cortar malas energías.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: La Estrella

La carta de la Estrella trae estabilidad y abundancia. Sé discreto con tus planes y metas, y cuida con quién confías. El 13 de octubre será tu mejor día, con reconocimientos laborales y oportunidades de trabajo.

Salud: Haz ejercicio y revisa problemas hormonales o de tiroides.

Consejo: Paga deudas, evita discusiones familiares y sé diplomático. Cambia tu look, tómate un descanso y evita el estrés.

Números de la suerte: 11, 39 y 40.

Colores: Rosa y azul.

Amor: Si estás casado, embarazo en puerta; si estás soltero, Libra, Sagitario y Acuario serán compatibles.

Recomendación: Cuídate de fraudes y chismes. El arcángel Miguel te protegerá; usa su escapulario y mucho perfume para estabilidad y crecimiento.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: El Juicio



La carta del Juicio señala una semana de cambios laborales y juntas importantes. Mantén una actitud positiva, báñate con agua caliente o fría y usa perfume para claridad mental.

Salud: El estrés y la depresión pueden afectarte, así que camina y come mejor.

Consejo: Revisa seguros médicos y trámites; estudia comunicaciones o arte. Ahorra, ya que gastar en los demás es tu punto débil.

Números de la suerte: 23, 35 y 62.

Colores: Amarillo y rojo.

Amor: Si estás soltero, Escorpión, Capricornio y Piscis serán compatibles.

Recomendación: Ahorra, ya que gastar en los demás es tu punto débil. Hazte notar y cambia tu actitud. El arcángel Gabriel te traerá un contrato nuevo o estabilidad amorosa; rézale el martes.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Ermitaño

La carta del Ermitaño te guía a encontrar soluciones y estabilidad. Evita regresar con amores o trabajos del pasado y controla tu temperamento. El miércoles será tu mejor día, con juntas laborales y pago de deudas.

Salud: Cuida tu espalda baja y riñones, y no cargues cosas pesadas. Dedícate tiempo a ti mismo.

Consejo: Finaliza estudios o da clases como coach.

Números de la suerte: 18, 24, 41.

Colores: Negro y blanco.

Amor: Si estás soltero, Géminis, Aries y Sagitario serán compatibles.

Recomendación: Arregla papeles de herencia y planea tu futuro a largo plazo. El arcángel Rafael te dará empatía y sanación; prende una vela verde y lleva su escapulario.

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: El Carruaje

La carta del Carruaje te impulsa a avanzar sin miedo y el jueves será tu mejor día. Resuelve trámites legales o de migración y aprende de traiciones pasadas.

Salud: Cuida tu estómago y gastritis.

Consejo: Inicia un negocio de comida o turismo y ten dos trabajos para estabilidad.

Números de la suerte: 05, 16, 21.

Colores: Azul y blanco.

Amor: Si estás soltero, Tauro, Acuario y Capricornio serán compatibles.

Recomendación: Libérate de lo negativo y sé positivo. Tendrás infinitas posibilidades de riqueza. El arcángel Uriel te dará felicidad y éxito en negocios; usa perfumes cítricos para cortar malas vibras.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: As de Oros

La carta del As de Oros te mantiene en triunfo, especialmente el 13 de octubre. Recibirás regalos y sorpresas, pero no esperes promesas vacías.

Salud: Cuida tu vista, oídos y garganta.

Consejo: Busca estabilidad económica y una casa propia. Ofrecerás consejos a alguien con problemas amorosos.

Números de la suerte: 02, 24, 43.

Colores: Rojo y amarillo.

Amor: Un gran amor llegará, y sanarás cuerpo y mente. Si estás soltero, Sagitario, Acuario y Géminis serán compatibles.

Recomendación: Usa plata para cortar malas energías. El arcángel Miguel te dará libertad y estabilidad; ten su imagen cerca.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: El Mago

La carta del Mago promete abundancia y recuperación de lo perdido. El 16 de octubre será tu mejor día, con mucho trabajo y pendientes familiares.

Salud: Cuida tu estómago y aprende a comer mejor.

Consejo: Sé desconfiado y evita fraudes. Estudia leyes o sistemas.

Números de la suerte: 15, 26, 30 (cinco golpes de suerte).

Colores: Azul y verde.

Amor: Si estás en pareja vas a estar hablando de separación, pero piensa bien la decisión que vas a tomar. Si estás soltero, Escorpión, Piscis y Cáncer serán compatibles.

Recomendación: Recibirás un regalo divino y te librarás de energías negativas. El arcángel Metatrón te dará inteligencia y estabilidad; rézale y lleva un limón verde.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: La Templanza

La carta de la Templanza pide calma; todo pasa. Cuida mareos, presión alta o colesterol; el martes será tu mejor día.

Salud: Cuida tu sistema digestivo; evita gastritis o hernias.

Consejo: Termina lo que empiezas y resuelve asuntos legales. Recibirás una llamada importante del extranjero.

Números de la suerte: 06, 12, 18.

Colores: Rojo y naranja.

Amor: Si estás en pareja, hay embarazo en puerta. Si estás solito Leo, Cáncer y Aries son los signos que se te van a acercar.

Recomendación: El arcángel Gabriel te ayudará a recomponer tu camino; haz un inventario de tu vida y aléjate de personas tóxicas.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: El Mundo

La carta del Mundo anuncia viajes y reconocimientos laborales. El viernes 17 será tu mejor día, vienen cambios en cuestiones de trabajo o escuela.

Salud: Quita vicios como el alcohol o comer en exceso.

Consejo: Sé discreto con tus planes y cuida tus pertenencias. Inicia un negocio de mecánica y evita amores interesados.

Números de la suerte: 19, 25, 31.

Colores: Azul y rojo.

Amor: Tu pareja seguirá bien y estable. Si estás soltero, Libra, Virgo y Tauro serán compatibles.

Recomendación: Un mar de nuevas posibilidades se abre. El arcángel Uriel te dará confianza y éxito en negocios; invócalo diariamente.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: El Diablo

La carta del Diablo advierte sobre enemigos ocultos; sé cauteloso con nuevas amistades o negocios. El miércoles será tu mejor día, con ofertas laborales y cierre de proyectos.

Salud: Cuida tus huesos y evita caídas.

Consejo: Estudia comunicaciones o inteligencia artificial.

Números de la suerte: 07, 13, 32.

Colores: Blanco y azul.

Amor: Si estás soltero, Virgo, Géminis y Tauro serán compatibles.

Recomendación: Suelta el pasado para recibir cosas nuevas. El arcángel Jofiel te dará elegancia y fuerza; camina con la cabeza en alto.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: La Torre

La carta de la Torre te pide tomar decisiones importantes. Analízalas bien, pero confía en tu intuición. El 13 de octubre será tu mejor día, con muchas tareas.