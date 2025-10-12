Wanda Nara se quebró al contar cómo reaccionaron sus hijos cuando se enteraron que tenía leucemia: “Las enfermeras se ponían a llorar”

Wanda Nara fue la protagonista del regreso de La Divina Noche de Dante a la pantalla de eltrece. En una entrevista íntima con Dante Gebel, la conductora abrió su corazón y habló por primera vez en detalle sobre uno de los momentos más duros de su vida: el diagnóstico de leucemia que recibió en 2023.

“Nadie se animaba a decírmelo. Me acuerdo que entraban las enfermeras, me miraban, se ponían a llorar y me decían: ‘Me gustaría tener a cualquier persona adelante menos a vos’. La verdad que fue muy duro”, relató Wanda conmovida.

Wanda Nara con Dante Gebel

Wanda Nara se emocionó al recordar el momento en que les dijo a sus hijos que tiene leucemia

Sin embargo, lo más difícil fue enfrentar a sus hijos y explicarles lo que estaba ocurriendo. “Cuando sos mamá, tus hijos son lo único que te importa. Ellos no sabían lo que estaba pasando y cuando se enteraron, los más grandes se encerraron en un baño y no querían salir”, confesó entre lágrimas.

La empresaria también se refirió al rol de Maxi López durante su tratamiento. Pese a los conflictos que marcaron su separación, destacó el apoyo que recibió de su exmarido: “Creo que mi relación con Maxi se arregló. Cuando él se acercó en ese momento tan difícil para mí, entendí que realmente está. Viajó automáticamente cuando se enteró y lo primero que hizo fue mandarme al hospital donde yo estaba internada”.

Respecto a las posibles causas de su enfermedad, Wanda recordó la explicación que le dio uno de los médicos que la atendió: “El doctor me dijo: ‘Yo no te lo puedo poner por escrito, pero esto te lo desata el estrés, la angustia’”. En ese momento, atravesaba una etapa de alta exposición mediática y conflictos personales, especialmente con su entonces pareja, Mauro Icardi.

“Es una enfermedad que no suele suceder en personas de mi edad. Yo soy sana, me alimento bien, soy insoportable”, dijo con una sonrisa, intentando restarle dramatismo al tema. Con la fortaleza y la personalidad que la caracteriza, Wanda Nara aseguró que hoy se siente en un momento de calma, acompañada por su familia y enfocada en su recuperación. “La vida me enseñó que la salud está por encima de todo”, cerró.

F.A