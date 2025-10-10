El repudio a Nico Vázquez tras blanquear su relación con Dai Fernández: "Nunca decepcionan"

El pasado mes de agosto, a tan solo cuatro semanas de confirmar su separación con Nicolás Vázquez, Gimena Accardi habló públicamente sobre la ruptura y los rumores de infidelidad que se habían difundido. La actriz reconoció que mantuvo un vínculo amoroso mientras estaba casada con el actor, y aclaró que la persona involucrada no pertenece al medio artístico.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez

“En 18 años uno comete errores. Yo cometí un error, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo”, admitió Accardi, dejando en claro que Nicolás Vázquez ya había perdonado la situación. Además, agregó: “Lastimé a una persona que amo, que no se lo merece. Él es un señor y cerró la boca. Me cuidó. Nos cuidamos. Eso se lo agradezco”.

El nuevo vínculo de Nicolás Vázquez tras su separación de Gime Accardi

Ahora, Nicolás Vázquez se encuentra bajo el huracán del ojo mediático por los rumores que lo vinculan con Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky. Aunque ambos negaron anteriormente cualquier tipo de relación romántica, el actor decidió aclarar su postura ante los medios.

Nico Vázquez y Dai Fernández

“No quiero hablar de mi vida privada, porque hablé durante mucho tiempo. 30 años hablando de mi vida privada y siento que, en este momento, me quiero preservar, me quiero cuidar. Estoy bien, estoy muy bien”, explicó Nico Vázquez al ser consultado sobre los rumores. Además, señaló: “Si hoy no me están viendo en ningún lado, quizás es porque todavía no empecé nada con nadie. Tengo ganas de vivir la vida”, dejando la puerta abierta a futuras confirmaciones.

El repudio a Nico Vázquez en redes

La reacción del público en redes sociales no se hizo esperar. Varios usuarios expresaron su descontento con Nico Vázquez y criticaron la rapidez con la que comenzó a relacionarse con otra persona. “Lo de Nico Vázquez es solo un ejemplo más de lo que es capaz un tipo: te caga, te miente, te expone y te deja en los peores años de tu vida”, escribió un usuario. Otro agregó: “Del lore de Nico Vázquez con su compañera de trabajo sólo voy a decir que un hombre nunca decepciona cuando esperas siempre lo peor”.

También se hicieron virales comentarios sobre la rapid

Repudio a Nico Vázquez en X

ez de su nueva relación: “Lo lloraron tanto a Nico Vázquez y es un hombre promedio que a los dos días de terminar una relación se metió en otra”. A pesar de los cientos de comentarios de este tipo, Nico Vázquez se ha mantenido al margen y ha decidido no confirmar o desmentir su vínculo con Dai Fernánez.