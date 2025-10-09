Nico Vázquez rompió el silencio sobre su romance con Dai Fernández: "Tengo ganas de ser feliz"

Nico Vázquez y Dai Fernández se volvieron titulares de medios de comunicación, cuando se dio a conocer que habrían comenzado un romance juntos. Su conexión en Rocky, la obra de teatro, llevó a que ambos protagonizaran rumores de infidelidades a sus parejas. Tras la separación, ahora habrían arrancado un noviazgo, y rápidamente fueron a buscar la palabra del actor. Sin dudarlo, él enfrentó a las cámaras y rompió el silencio sobre su actual situación sentimental.

¿Qué dijo Nico Vázquez sobre su romance con Dai Fernández?: "Tengo ganas de ser feliz"

Nico Vázquez protagonizó una dura separación con Gime Accardi, en agosto de este año, tras 18 años juntos. Esto vino con diversos rumores de infidelidades donde él fue apuntado como el que habría estado con otra, hasta que se confirmó que no era así. Sin embargo, uno de los nombres que surgieron fue el de Dai Fernández, su compañera en Rocky, la obra furor en la actualidad. Si bien ambos lo negaron en su momento, en las últimas semanas, volvieron a crecer los rumores de que, esta vez ambos solteros, habían comenzado una relación.

Los medios de comunicación aseguraron de que en los próximos días saldrían a confirmar su romance, y Puro Show (eltrece) no dudó en ir a buscar al actor para que de su palabra al respecto. Rápidamente, lo encontraron y él frenó a responder las preguntas. “No quiero hablar de mi vida privada, porque hablé durante mucho tiempo. 30 años hablando de mi vida privada y siento que, en este momento, me quiero preservar, me quiero cuidar. Estoy bien, estoy muy bien”, comenzó expresando cuando le preguntaron si era real sobre la relación.

De esta manera, confirmó que, en caso de que hubiera algo que anunciar, él lo diría y los medios se enterarían, como hizo siempre en su vida. "Si hoy no me están viendo en ningún lado, quizás es porque todavía no empecé nada con nadie. Tengo ganas de vivir la vida, muy enamorado de la vida", bromeó. Finalmente, sentenció que no iba a hablar de su actual situación sentimental, a no ser que tuviera algo que anunciar al respecto, por lo que eliminó todos los rumores con su co-estrella.

Nico Vázquez y Dai Fernández son protagonistas de rumores de romance, y no dudan en frenarse frente a las cámaras para hablar al respecto. Si bien no hubo una confirmación, el actor aseguró que la dará en caso de que haya una relación que contar a sus seguidores. Mientras tanto, ambos disfrutan del éxito de Rocky, tanto a nivel nacional como internacional, y no dudan en mostrar su orgullo en sus cuentas de Instagram, recibiendo los halagos de los fanáticos.

