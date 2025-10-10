La supuesta historia de amor entre Nico Vázquez y Dai Fernández está robando la atención mediática y de los fanáticos de las redes sociales. En unos días, habría una confirmación, pero el mismo actor aseguró que, en caso de que estuviera en una relación, él lo diría sin problemas. Esto generó dudas sobre el origen de este romance, y Yanina Latorre mantuvo conversación con gente cercana a su círculo y descubrió los detalles de cómo y cuándo nació este vínculo.

El romance de Nico Vázquez y Dai Fernández: todos los detalles de su origen

Nico Vázquez y Dai Fernández fueron protagonistas de nuevo rumores de romance, luego de que fueran acusados de haberle sido infieles a sus parejas. Tras sus separaciones en agosto, ambos comenzaron a ser vistos cada vez más unidos, haciendo crecer esta posibilidad de que el amor entre ellos existiera. Finalmente, en los últimos días, Paula Varela aseguró que se vendría una confirmación y las esperanzas por esta relación crecieron.

El propio actor explicó que, en caso de que él estuviera en pareja, lo saldría a decir públicamente, como lo hizo en ocasiones anteriores. Así buscó alejarse de los rumores, pero Yanina Latorre sorprendió a todos en Sálvese quien pueda (América), cuando reveló los detalles del origen de esta pareja. “El riñón de la vida de Nico Vázquez me contó, me jura y me perjura, que el vínculo no venía de antes. Que hará 15 días que hay algo bastante fuerte entre Nico Vázquez y Dai. Parece ser que esta mujer, de verdad, se convirtió en su momento en su mejor amiga”, comenzó la conductora.

Tras su separación con Gimena Accardi, el artista habría pasado mucho tiempo encerrado en el camarín hablando con Dai, quien lo consolaba y contenía de toda la mediatización y el corazón roto. Esto generó desconfianza en su circulo cercano, quien en ningún momento vieron un romance crecer, hasta ahora. "Hace poco, él cuenta, está con mucha terapia, y en un momento el terapeuta le empezó a recomendar que salga y conozca gente, porque quedó muy amigo con Gimena y no es sano. Parece que con los amigos hablando se dio cuenta de que no tenía ganas de salir de joda y conocer minitas, que la mina era Dai”, sentenció la conductora, emocionando y sorprendiendo a los oyentes.

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en dar a conocer su opinión sobre la nueva posible pareja, y los supuestos orígenes de su romance. Por el momento, Dai Fernández mantuvo el silencio, mientras que Nico Vázquez aseguró que contaría en caso de que estuviera de novio tras su separación de Gimena Accardi. Sin embargo, entre sus fanáticos crecen las esperanzas de que ambos puedan estar juntos y contarlo al público.

A.E