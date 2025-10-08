Nico Vázquez y Dai Fernández, se confirma el romance: "Él está muy enamorado y ella ya lo habló con su gente de confianza"

La historia de amor de Nico Vázquez dio un giro inesperado, luego de diversos rumores, tras su dura separación con Gime Accardi. Según dieron a conocer, dentro de unos días, el actor blanquearía su romance con Dai Fernández, su co-estrella de Rocky. Ambos fueron apuntados como pareja desde hace un tiempo, y finalmente dieron los detalles de su posible noviazgo. Por el momento, ambos artistas mantuvieron el silencio en redes sociales y medios de comunicación.

Tras su separación, Nico Vázquez y Dai Fernández estarían por confirmar el romance: "Él está muy enamorado y ella ya lo habló con su gente de confianza"

Nico Vázquez y Dai Fernández recibieron el foco de atención mediática, cuando rumores de un romance volvieron a surgir entre ellos. Al momento de la separación del actor con Gime Accardi, se lo acusó de haber sido infiel con su co-estrella, quien también había protagonizado una separación. Rápidamente, ambos aseguraron que solo eran buenos colegas y que no había ninguna relación más que esa. Pero, nuevamente las redes sociales hicieron lo suyo y comenzaron a notar una cierta cercanía que los habría delatado.

Al final del programa de Intrusos (América) de este miércoles 8 de octubre, Paula Varela cayó con la bomba que sorprendió a todos. "La veíamos venir y ocurrió. En estos días, me dicen que se viene la confirmación del romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández. Me dicen que están super enamorados, que su gente intima ya lo sabe", expresó frente a todos. De esta manera, detalló: "Él está muy enamorado y ella ya lo habló con gente de su confianza. Además, gente que trabaja con ellos ya lo sabe. No da para más mantenerlo oculto".

Rápidamente, comenzaron las teorías sobre si el romance entre ambos surgió antes de la separación de sus exparejas, ya que se había hablado de que ellos fueron infieles. Sobre esta línea, explicó: "Cuando contamos la separación ya se hablaba de Dai, ahora me dicen que, más allá de lo que podamos especular, si bien ellos tenían mucho feeling, la relación y el blanqueo entre ellos dos habría sido después de la separación con Gimena Accardi y Gonzalo Gerber".

Por el momento, Nico Vázquez y Dai Fernández mantienen el silencio en redes sociales y medios de comunicación, y solo comparten fotos de sus últimos días juntos con el elenco. Sin embargo, los usuarios ya empezaron a dar sus opiniones al respecto, y teorías sobre el posible romance que hay entre ambos actores. Esta historia que arrancó con separaciones mediáticas, se volvió más extensa de lo que muchos esperaban.

