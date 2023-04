Nicolás Cabré emprendió rumbo a México para cumplir con nuevos desafíos profesionales. El actor se encuentra desde hace varias semanas en tierras aztecas y en sus redes sociales fue compartiendo detalles de su estadía.

El actor se encuentra allí debido al éxito de "Tom, Dick & Harry", la obra teatral que está a su cargo y que ya fue un éxito local y que ahora trasladó a México. En medio de este gran momento profesional, Cabré también está aprovechando para conocer nuevos lugares y pasar tiempo con amigos.

Amigado con las redes sociales, Nico compartió en Instagram detalles de su estadía como los paseos por las calles de Toluca y salidas con amigos y colegas.

El actor visitó uno de los estadios de la ciudad y se lo vio reunido con el arquero Marcelo "Trapito" Alberto Barovero. También, se mostró al aire libre ejercitándose, una rutina que ya tenía muy trabajada en Buenos Aires.

Cabré estará en México por tiempo indeterminado y se quedará en el país azteca hasta que termine sus compromisos con el proyecto teatral que fue un éxito en calle Corrientes.

Rufina y Nicolás Cabré corrieron su primera maratón juntos

Semanas atrás, previo a su partida, Nicolás Cabré y su hija Rufina corrieron juntos por primera vez y el actor ya desde ayer viene demostrando su emoción en las redes sociales. "Mañana se corre... y sin lugar a dudas puedo decir que voy a correr la carrera más linda de mi vida. Esas de las que no se olvidan... Ya verán por qué", escribió en una historia de Instagram.

Luego de la carrera, Nicolás Cabré publicó una serie de imágenes del evento y le dedicó unas tiernas palabras a su hija: "Cómo explicar lo que me haces sentir… la alegría, el orgullo. Cómo explico, cómo haces que me lata el corazón. No encuentro las palabras… creo que no existen palabras tan bellas para explicar lo que me haces vivir. Y encima corres bien", comenzó escribiendo el ex de la China Suárez. Y concluyó: "Gracias por ser mi Compañerita y te felicito por lograr tu objetivo. Soy feliz, me haces feliz".