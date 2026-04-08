Nicole Neumann apuntó contra Fabián Cubero y Mica Viciconte por la polémica por la internación de su hija: "Sanguijuelas"

La guerra entre Nicole Neumann y Fabián Cubero suma un nuevo capítulo. Luego de la polémica por la fiesta de 15 que le organizó la modelo a su hija Allegra, esta semana trascendió un problema de salud de la joven que los volvió a enfrentar. Según el periodista Nicolás Peralta, amigo de Mica Viciconte, fue el exjugador quien permaneció a su lado durante todo el fin de semana. Esta versión desató el enojo y la indignación de la conductora, quien no dudó en salir a responder.

Nicole Neumann negó haber estado pocos minutos con Allegra cuando estuvo internada

La tensión entre Nicole Neumann y Fabián Cubero sumó un nuevo capítulo en los últimos días, luego de que se conociera la internación de su hija Allegra. La propia modelo contó lo sucedido, pero desde el entorno del exdeportista deslizaron que ella no habría estado lo suficientemente presente, lo que desató una fuerte polémica mediática.

El conflicto escaló tanto que incluso Allegra tuvo que expresarse públicamente mediante un posteo en Instagram. En este contexto, Nicole Neumann rompió el silencio y se mostró visiblemente molesta por las versiones que circularon en su contra. “Todo es espantoso, todo. Por eso yo no hablo en público y voy a seguir sosteniendo esa postura porque acá las que sufren son las criaturas, pero hay gente adulta que no sabe manejarlo”, lanzó, contundente en una nota que brindó a Puro Show (eltrece).

Nicole Neumann

Sobre los dichos de Ximena Capristo, quien aseguró en SQP (América TV) que solo estuvo pocos minutos en el sanatorio, respondió sin filtro: "No escucho boludeces". También apuntó contra Nicolás Peralta, quien compartió la versión que trasciende desde el lado de Fabián Cubero y Mica Viciconte. "Se cae de maduro quién lo mandó a hablar. No hace falta que yo crea nada”, respondió Nicole Neumann.

Lejos de bajar el tono, Nicole Neumann continuó con un fuerte descargo frente a cámaras: “Todo el tiempo están viendo qué digo o qué hago para ver dónde meterse. Sanguijuelas. Acá lastiman a mis hijas, a mí me dan igual". Acerca de si le afecta las informaciones falsas que salen a la luz sobre ella, contestó sin vueltas: "Cuando algo es mentira no me afecta porque acá la situación fue otra y a mí solo me interesa que mi hija y mi suegra, que también estuvo presente, saben la verdad. Ya está, fin".

Luego, Nicole Neumann redobló la apuesta y manifestó furiosa: "¿Qué me interesa la gente malintencionada, resentida que después de tantos años quiera inventar y ensuciar? Bueno problema de ellos chicos, yo por suerte no nado en su mierda”.

Nicole Neumann reveló cómo está Allegra tras la nueva polémica con Fabián Cubero

En medio de esta situación, Nicole Neumann también reveló que Allegra está atravesando un momento difícil por la exposición mediática que la vuelve a tener en el centro de la escena. "Ella de verdad lo está pasando muy mal porque ve todo", contó angustiada la top model. Además, insistió en que "el problema acá son las criaturas" y agregó que "lamentablemente es terrible que la gente grande no se de cuenta de eso".

Nicole Neumann y Allegra Cubero

En este sentido, Nicole Neumann aseguró: "Yo las quiero proteger y mantener al margen, mentalmente sanas, pero hay un lado que es imposible de controlar y es desesperante”. Por último, cerró con una frase que resume su cansancio frente a los constantes conflictos con Fabián Cubero y Mica Viciconte: “Estoy acostumbrada a todo esto, pero llega un momento en el que te dan ganas de decirles que se ocupen de su vida”.

De esta manera, Nicole Neumann apuntó contra Fabián Cubero y Mica Viciconte por la polémica por la internación de su hija. "Sanguijuelas", manifestó enojada y con total indignación tras la fuerte versión que brindó el periodista Nicolás Peralta, quien es amigo de la pareja, sobre el poco tiempo que estuvo con la adolescente en la clínica. Asimismo, el panelista había comentado que al exjugador le molestó que la empresaria cosmética revelara lo ocurrido mediante sus historias de Instagram, ya que esto habría causado preocupación en su familia de Mar del Plata.