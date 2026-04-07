Una nueva polémica creció alrededor de Nicole Neumann y Fabián Cubero. Tras sus intensas peleas por la fiesta de 15 de Allegra Cubero, la hija del medio fue centro de discusión, luego de que se diera a conocer que estuvo internada durante Semana Santa. La noticia la contó la propia modelo en sus redes sociales, y generó el enojo del exfutbolista. Ante diversas acusaciones en su contra, decidió salir a responder y fue tajante sobre su accionar.

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Nicole Neumann le respondió a Fabián Cubero tras los rumores por la internación de su hija: "Intentan ensuciarme"

Nicole Neumann y Fabián Cubero tienen una filosa relación, tras su separación. Esto generó diversos roces en la pareja, que llevaron a poner en guerra importantes momentos de sus hijas. En los últimos meses, la fiesta de 15 años de Allegra Cubero fue centro de comentarios mediáticos, debido a los encuentros que el exfutbolista y la modelo presentaron. Tras semanas de silencio, un nuevo escándalo volvió a enfrentarlos.

Nicole Neumann dio a conocer que una de sus hijas estuvo internada durante Semana Santa. El clip en sus historias de Instagram generó preocupación en la familia de Cubero, quien había decidido mantenerlo en silencio, y el exfutbolista expresó su enojo, a través de Nicolás Peralta, en SQP (América). "Fabián durmió las tres noches ahí. Nicole estuvo un par de horas, fue un ratito a la tarde el viernes y uno el sábado. Él no hubiese tenido problema si ella quería quedarse a dormir con la nena, pero no estuvo la voluntad", reveló el periodista. En esa misma línea, Ximena Capristo aseguró que tenía contactos en el Sanatorio, y que ellos le dijeron que solo había permanecido en la habitación unos 15 minutos.

Luego de que la acusaran de no haber estado presente, Nicole Neumann habló con Ciudad Magazine y fue contundente con su enojo. “No me interesa para nada aclarar mentiras que intentan ensuciarme. Yo sé muy bien quién soy y cómo me manejo, ¡y mis hijas también!”, expresó la modelo. Seguido a esto, apuntó, firme: “Si alguien tiene el descaro de contar una mentira semejante, más vale que oficie como buen/a comunicador/a y chequee bien en la clínica, por ejemplo, los horarios. Fin”.

Nicole Neumann y Allegra Cubero

¿Qué dijo Nicole Neumann sobre la internación de su hija?

En sus historias de Instagram, Nicole Neumann reveló que no había disfrutado de Semana Santa, tanto como otras celebridades. Sin posibilidades de salir a otro lado y cuidando a los menores, la modelo contó que no pudo hacer lo que tanto le gustaba. En esta línea, se sinceró con sus seguidores y fue allí donde explicó la preocupante situación que vivió con una de sus hijas. “Estuve en la clínica porque a una de mis gordas le agarró una alergia al componente de un medicamento que estaba tomando. Lo que hubo es sol viernes y sábado todo el día y yo acompañando a mi gordita”.

Esto generó preocupación en su entorno, y una nueva guerra con su expareja. Nicole Neumann y Fabián Cubero volvieron a enfrentarse, a días del cumpleaños de 15 de su hija Allegra, y volvieron a ponerla como protagonista de una situación. Sin embargo, entre dichos cruzados y ofensas, la modelo no dudó en salir a defenderse y apuntar nuevamente contra el exfutbolista, dejando en claro su participación en la vida de sus hijas.

A.E