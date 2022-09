Nicole Neumann sorprendió al compartir una foto junto a su hermana sueca 

Nicole Neumann se encuentra disfrutando de Italia junto a Manu Urcera. Debido a los compromisos laborales del piloto de turismo carretera, la modelo acompañó a su novio al autódromo Enzo e Dino Ferrari de Imola, en el GT Italiano Sprint. Durante su estadía, Nicole compartió en sus redes sociales el emotivo reencuentro con su padre y su hermana sueca.

“El tipo me abandonó. Se fue. Es mucho más duro tener un papá que no te mire a un papá fallecido” reconoció tiempo atrás Neumann en una entrevista con Teleshow. Si bien la modelo fue criada por su madre, Claudia Neumann, con el tiempo pudo reconstruir el vínculo y cada vez que visita el Viejo Continente coordina un reencuentro con su padre.

En las publicaciones de Instagram, Nicole compartió con sus seguidores el reencuentro con su hermana menor, Clara Alicia Bacher. Al igual que la modelo, la joven sueca de 20 años comparte el amor por los animales y practica equitación. Clara, que tiene un parecido muy similar a las hijas de la modelo, nació fruto de la relación entre Bernd Unterüberbacher y de su pareja, Camila.

En una de las fotos que compartió, se puede ver a Nicole posando junto a su hermana Clara Alicia Bacher frente a una Ferrari 488 de la Scuderia Baldini.

Nicole Neumann habló sobre tener un hijo con Manu Urcera: “Sí, me encanta”

Nicole Neumann es una de las modelos con mayor trayectoria y con más experiencia en el mundo de los medios en el país. Hoy, la famosa estuvo en una charla muy amena con la periodista Catalina Dugli, y allí confesó que no descarta la posibilidad de tener un nuevo hijo con su actual novio, el piloto automovilístico, José Manuel Urcera.

En la entrevista que Nicole Neumann tuvo en Agarrate Catalina, por La Once Diez, la presentadora describió a Manu Urcera como “un bombón, es muy simple y muy tierno”, esto, en referencia a la forma cómo el deportista aprende a manejar mucho más con la prensa, pues en el año que llevan juntos, su exposición en los medios se exacerbó de manera exponencial. “No es fácil este ambiente, mucho más cuando quieren meterse en conflicto tras conflicto”.

Sobre la posibilidad de ser madre de nuevo, Nicole comentó que es algo que no descarta. “Sí. Me encanta y más cuando encontrás una persona a la que le querés dar todo lo que te pide por una cuestión de amor”.

“Yo sigo creyendo en el amor para toda la vida. Quiero encontrar a mi compañero para toda la vida. ¡La vida siempre es más linda, acompañada!… Ni hablar. Me encanta la vida acompañada. Si la vida se me presenta acompañada y si puede ser con el mismo hombre, mejor, porque me gusta crecer con esa persona, conocernos en el tiempo, de mirarte y entenderte”, comentó Neumann en la entrevista.

