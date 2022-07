Nicole Neumann le hizo frente a las acusaciones de Luli Fernández

Días atrás se desató una verdadera polémica cuando Luli Fernández acusó públicamente a Nicole Neumann de haberla "bajado" de "Los 8 Escalones del Millón", el ciclo en que la top participa.

Según la panelista de "Socios del Espectáculo, la modelo habría pedido que ella no la reemplace en el programa. Sin embargo, tras estas acusaciones, Nicole no se quedó callada y enfrentó las versiones.

"Es gente que no me conoce. Claramente, la gente que me conoce sabe que esa (bajar a alguien de un trabajo) no es mi filosofía de vida. Yo no actúo así, pero cada uno es libre de decir y sacar las deducciones que le parezcan", le dijo la top a la revista Paparazzi sobre los dichos de Luli Fernández.

"Lo que no es verdad no me afecta, uno le da poder a lo que quiere y a lo que siente. No me afecta porque no es verdad", siguió la famosa en su descargo. Y por último, aclaró: "Obvio que yo a ella la conocía, hemos compartido trabajos hace años, y eventos... Ya nada me sorprende de la gente, pero está todo bien, ojalá que cuando yo no venga al trabajo la vuelvan a convocar para reemplazarme, será un placer".

Mica Viciconte hizo una grave denuncia que podría involucrar a Nicole Neumann

Semanas atrás, Viciconte compartió un mensaje que causó revuelo. Se trató de una grave acusación que hizo en su cuenta de Instagram en donde no menciona a Neumann, pero que muchos comenzaron a vincularla por unas declaraciones pasadas.

"Segundo llamado que recibe una marca con la cual trabajo hace mucho e incluso he comprado prendas ahí, diciendo que no me den ropa y que si lo hacían no iba a venderles más...", dijo la famosa. "Quiero creer que estas cosas no pasan, llamé a la marca directamente y no dan la cara...", agregó ofuscada.

"Sepan que la vida es un boomerang. Soy de esas personas que amo ayudar a emprendedores y no me gusta que le cierren puertas de trabajo a nadie", se descargó la pareja de Fabián Cubero.

Estos mensajes, si bien podrían ser para cualquiera, fueron tomados como un descargo contra Nicole Neumann, ya que un tiempo atrás Mica había contado que una marca dejó de darle ropa luego de que Nicole protagonizara una campaña para ellos.