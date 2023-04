Nicole Neumann confesó que vivió situaciones de acoso a los 12 años con hombres mayores

Con casos como los de Marcelo Corazza y Jey Mammón que impactaron en el mundo del espectáculo, se comenzó a hablar y abrir un debate sobre el acoso, y Nicole Neumann abrió su corazón al contar que sufrió acoso a sus 12 años. Esto lo hizo en el contexto de un móvil con Socios del Espectáculo, programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares a través de El Trece.

Fue allá por el año 92 que Nicole Neumann se hizo famosa al salir en una portada de la Revista Gente con tan solo 12 años. La portada tenía su imagen y un título que hoy generaría una gran polémica: "Sexy a los 12". Esto fue en el momento del pico de éxito de las "lolitas", chicas jóvenes que se las consideraba atractivas. Hoy en día, sería impensado publicar algo así.

Entonces, luego del caso de Jey Mammón, Nicole Neumman recordó algunas situaciones incómodas y de acoso que tuvo que vivir: "Viví varias situaciones que en ese momento no se hablaban y no se planteaban de esa manera. Uno por ahí no se daba tanto cuenta", contó luego de evitar la pregunta que le hicieron los Socios del Espectáculo con respecto al conductor acusado de abuso sexual por Lucas Benvenuto.

Luego, agregó: "Igual mi mamá tuvo que parar a varios... Personajes grandes, pero bueno". Así, Nicole Neumann admite el acoso que tuvo que vivir luego de hacerse famosa a temprana edad por esa tapa en Revista Gente. Además, contó que muchas de estas situaciones de acoso e incomodidad fueron provocadas por figuras conocidas.

En este contexto, el cronista de Socios del Espectáculo le hizo una consulta. "¿Te los cruzaste después cuando creciste?", le preguntó a Nicole Neumann sobre las personas de las cuales recibió acoso. Entonces, la modelo respondió con sinceridad sobre su manera de actuar al verla. "A algunos sí y algunos no. Generalmente esas personas hacen como que está todo bien y no pasó nada", recordó.

Hace meses que se viene rumoreando sobre una supuesta mala relación entre Nicole Neumann y su hija Indiana Cubero. En medio de esta situación, la modelo habló con la prensa y dejo ver su malestar con respecto a estos rumores y consultas sobre su hija. A pesar del gran esfuerzo de Neumann de eludir las preguntas de la prensa en una nota para Intrusos, finalmente cedió y respondió con precisión: "Inventan mucho".

Anteriormente, Nicole Neumann había dado una nota a TN Show, pero, en lugar de aclarar los rumores, se tomó el tiempo de explicar por qué no habla del tema: "Son temas delicados y ya hace rato yo tomé esta postura. Yo no tengo necesidad de aclarar nada", respondió la modelo con respecto a los problemas de familia que atraviesa.

A pesar de los rumores que circulan de que Nicole Neumann tiene una mala relación con su hija Indiana, en Intrusos trataron el tema y parece que no es tan así. Una panelista del programa, Maite Peñoñori, comentó sobre las "salidas secretas" que realizan madre e hijas. Además, la panelista negó que no se hablaran desde el año pasado y dijo que no están distanciadas. Según cuentan, se juntan una vez en la semana.

