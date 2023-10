Nicole Neumann celebró los 15 de Indiana Cubero con una fiesta familiar, peor no logra escapar de los escándalos que envuelve a su relación de madre e hija. La modelo no estaría contenta con un supuesto novio de la adolescente y ese sería el comienzo de todas las peleas.

Aseguran que Nicole Neumann no quiso recibir al supuesto novio de Indiana Cubero

Desde comienzo de año que Indiana decidió mudarse con su padre, Fabián Cubero, se dijeron muchas cosas sobre la relación con la rubia. La supuesta obsesión de la modelo por la comida fue uno de los tópicos más hablado y lo que habría iniciado todo el conflicto, así como la sobreprotección de las 3 pequeñas.

Sin embargo, la trama tomó un giro inesperado cuando fuentes cercanas señalaron que la pelea comenzó por un joven mayor de edad que está interesado en Indiana, pero que ni Nicole ni Manu Urcera aprueban por la corta edad de la adolescente. La modelo se mudó a los 14 años de su casa y uno de sus primeros novios le llevaba mucha diferencia de edad, por lo que entiende muy bien el peligro de salir con alguien mucho mayor.

Así fue la elegante decoración que Nicole Neumann eligió para celebrar el cumple de Indiana

Es así que el joven no habría asistido a la fiesta ya que no habría estado en la lista. Neumann no se pronuncia sobre las cuestiones de su relación con Indiana, pero intenta restaurarla para poder disfrutar de más momentos juntas y que se sume a las salidas que la modelo realiza con Allegra y Sienna.

El festejo de Indiana Cubero con Nicole Neumann

Asimismo, otras de las cuestiones que se filtraron en los últimos días es que la cumpleañera ratifico la obsesión de su madre por la comida saludable y como intenta encaminar a sus hijas en dicha dieta. "En casa de papá hay asado, en la de mamá hay apio", expresó Indiana Cubero sobre Nicole Neumann según Fabián Doman.