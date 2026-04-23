Nicole Neumann mostró cómo quedó la nueva decoración de su casa, armada por ella misma

Nicole Neumann es una persona que suele mantener su vida privada lo más apartada posible del lente público. Sin embargo, existen ocasiones en las que sale un poco de esa idea y comparte un poquito de lo que sucede adentro de su casa. Una de sus últimas historias fue uno de esos casos.

Nicole Neumann vivió una tarde a plena naturaleza con Cruz Urcera

Nicole Neumann siempre intenta resguardar la intimidad de su hogar y de su familia. Si bien muchas veces la información termina trascendiendo, lo cierto es que eso suele suceder por filtraciones o descuidos y no por algo que ella termine haciendo de manera premeditada.

Nicole Neumann.

Sin embargo, hay ocasiones en las que, aunque sea virtualmente, la modelo abre las puertas de su casa y de lo que sucede en su familia. Hoy fue uno de esos casos, cuando compartió la nueva decoración que decora su sala, armada por ella misma.

Fue a través de sus historias de Instagram que Nicole Neumann decidió compartir el pequeño proyecto que había llevado adelante para embellecer su casa. Primero se mostró jugando en el jardín con Cruz, que aparecía frente al lago y rodeado de flores amarillas.

La tarde de Nicole con Cruz Urcera.

La nueva decoración de la casa de Nicole Neumann

Luego, esas mismas flores amarillas se convirtieron en las protagonistas del día, junto a otras. “Armando ramos para la casa”, escribió Nicole Neumann, en una foto en la que se pueden ver cuatro floreros sobre una mesa blanca, frente a un ventanal que da al jardín, en perfecta armonía y combinados.

Los ramos que armó Nicole Neumann.

Más tarde, mientras promocionaba su programa de stream, Nicole Neumann dejó ver cuál había sido el destino de uno de esos floreros. El recipiente de vidrio, con flores blancas y rosas, apareció frente a la escalera, sobre una mesa ratona en un pequeño living.

Uno de los ramos ya colocados en la casa como decoración.

De esta manera, Nicole Neumann mostró la nueva decoración de su casa, que ella misma armó. Habrá que ver si en las próximas horas, el resto de los flores aparecen en los diferentes ambientes que la integran, tal y como ocurrió con el de las flores blancas y rosas.