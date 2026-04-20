Indiana Cubero apostó por un look naked drees: transparencias, elegancia y un estilo que marca tendencia

Indiana Cubero se transformó en una de las jóvenes promesas del universo fashionista. Cada vez que realiza alguna aparición pública en sus redes sociales, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero llama la atención por su estilismo que siempre está pensado al detalle. En esta oportunidad, la adolescente sorprendió con un vestido compuesto por transparencias, recortes y texturas similar al estilo "naked dress".

Indiana Cubero, una experta en sofisticación y elegancia

Al igual que su mamá, Indiana Cubero sigue un lineamiento fashionista bien marcado donde el glamour, la elegancia y la sofisticación van de la mano. En plena etapa de la adolescencia, la joven se anima a incursionar en estilos que van de la mano con su corta edad. Es así que, a través de sus historias de 24 horas de su cuenta personal de Instagram, compartió una foto en la que se la ve luciendo una prenda con los colores y cortes que son protagonistas en este 2026.

Indiana Cubero | Instagram

En las postales al estilo “folleto” que subió, se la ve posando un vestido marrón chocolate, muy tendencia en esta temporada otoño-invierno. Esta paleta monocromática, resalta su piel bronceada y aporta luminosidad a su imagen. Asimismo, la confección del mismo generó un impacto fashionista. El diseño, largo hasta el piso, estuvo combinado con un strapless con escote recto. Lo que más destaca son los cut-outs laterales en la cintura que dejan la piel a la vista y estilizan la silueta, generando un efecto visual de sirena.

Indiana Cubero | Instagram

La explosión de texturas y calce ideal para las adolescentes

Otro de los elementos que llamó poderosamente la atención a los especialistas en moda, fue como Indiana Cubero jugó con la proyección de texturas y calce. Según los expertos, la hermana de Sienna y Allegra jugó con dos géneros. El corpiño y la parte de la cadera son de una tela opaca con cuerpo, tipo jersey grueso. En contraposición, la falda es de gasa semitransparente, que cae con movimiento y deja entrever las piernas.

Finalmente, el calce del vestido estilo "naked dress", está entallado al cuerpo en la parte superior y, junto con la falda con caída recta, genera una silueta columna. En cuanto al beauty look, Indiana optó por un peinado suelto y natural, con el cabello lacio y prolijo, peinado detrás de las orejas, lo que permitió destacar aún más las líneas limpias del vestido y su rostro. Finalmente, el maquillaje acompañó esa misma estética minimalista: tonos neutros, piel luminosa y un acabado fresco que realza sus facciones sin recargar, apostando a una elegancia sutil y acorde al estilismo general.

Indiana Cubero | Instagram

Con este look naked drees, Indiana Cubero reafirma su lugar como una de las jóvenes referentes de la moda actual, demostrando que la sofisticación convive a la perfección con los estilos juveniles. De esta manera, logró construir una identidad estética propia que combina tendencia con su impronta personal, consolidando su crecimiento dentro del universo fashionista.

NB