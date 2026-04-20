Así fue el relajante día de Nicole Neumann y sus hijos: spa, circuito de agua y lejos de polémicas

Nicole Neumann dio de qué hablar en las últimas semanas, tras cruces con Fabián Cubero y rumores desmentidos de una separación con Manu Urcera. La modelo se cansó de ser protagonista de polémicas y escándalos, por lo que decidió proteger a sus hijos y relajarse en un día de spa. En su cuenta de Instagram, mostró los detalles de un paseo exclusivo de madre e hijos, que se caracterizó por sus momentos tranquilos, lejos de las opiniones y los titulares.

El relajante día de Nicole Neumann y sus hijos

El relajante día de Nicole Neumann y sus hijos: spa, circuito de agua y lejos de polémicas

Las polémicas y los escándalos siguen a las celebridades en todo momento, ubicándolas como protagonistas de noticias que provocan que deban enfrentarse a las cámaras de la prensa. Nicole Neumann ocupó titulares durante los últimos días, al igual que sus hijos. Con el objetivo de alejarse de todos, y pasar un rato madre-hijos, decidió llevar a Indiana, Allegra, Sienna y Cruz a un día de relax en Cardales, y compartió el video con los detalles del exclusivo momento.

Mientras que el bebé Cruz Urcera disfrutaba del Kids Club, las tres hijas mujeres acompañaron a su mamá e hicieron un paseo de masajes y relajación. "Quería pasar una tarde ideal con mis hijos, y se me ocurrió la idea perfecta. Spa, masajes, circuito de agua y el mejor y más rico té del mundo (charlas por medio, risas y sabores) en un contexto de naturaleza espectacular", escribió junto a las imágenes.

Mientras que las menores se hacían masajes, las mayores se relajaban en reposeras y leían sus libros favoritos. Entre piletas termales y baños suizos, decidieron cerrar el día con una merienda que disfrutaron los cinco. De esta manera, demostró que decidió proteger y cuidar a sus pequeños, en un día junto a ella y lejos de las polémicas.

Las últimas polémicas que siguieron a Nicole Neumann

Nicole Neumann y Fabián Cubero se encuentran en un fuerte enfrentamiento, por el cumpleaños de 15 de su hija en común, Allegra. Esto llevó a que los dichos en contra del otro crecieran, y los enfrentamientos por cómo sobrellevaban la privacidad de la familia. En las últimas semanas, debido a una historia que posteo la modelo, comenzó una nueva guerra, con fuertes dichos y un descargo de la menor de edad, generando el enojo de ambas partes y el debate en las redes sociales.

En este contexto, Nicole fue protagonista de rumores de una separación, ya que habían asegurado que había una fuerte crisis de pareja con Manu Urcera. Rápidamente, ambos compartieron historias desmintiendo lo que se decía, pero el debate comenzó, sobre todo al decirse de un supuesto distanciamiento entre ellos.

Nicole Neumann y su familia

En medio de esta situación que generó un mal momento para la familia, Nicole Neumann decidió tomar a sus cuatro hijos y realizar una divertida escapada con ellos. Así, mostró un día de relajación, a puro spa, circuito de agua y lejos de polémicas, donde Indiana, Allegra, Sienna y Cruz pasaron un rato con su mamá. Sus seguidores no dudaron en halagar la elección de la modelo, sobre todo al buscar un momento de tranquilidad con sus pequeños.

A.E