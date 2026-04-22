Nicole Neumann habló ante los nuevos rumores de su separación de Manu Urcera: qué dijo

En los últimos días, el nombre Nicole Neumann volvió a cobrar protagonismo en los medios de comunicación, aunque lejos del conflicto con Fabián Cubero. Al parecer, la top model estaría separada de su hijo Cruz, Manu Urcera. Los rumores habían comenzado a gestarse a principios de abril, aunque los involucrados habían decidido el hermetismo. Ahora, tras nuevas especulaciones, fue la propia experta fashionista quien brindó toda su verdad y fue al hueso.

Nicole Neumann enfrentó los rumores de separación

A comienzos de semana, nuevamente se fogonearon los rumores de que Nicole Neumann y Manu Urcera estarían separados. Fue en el programa de Intrusos (América TV) que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares informaron que, según sus fuentes confiables, la modelo y el piloto habrían decidido poner punto final a su historia de amor, tras dos años de casados y un hijo en común.

Nicole Neumann y Manu Urcera | Instagram

Como sucedió semanas atrás, Nicole desmintió categóricamente estas versiones y aseguró que siguen compartiendo la casa conyugal como siempre. “Sí, claro que vivimos juntos, somos un matrimonio común y corriente, ponele”, aseguró tajante - y entre risas- en diálogo con Primicias Ya haciéndole frente a esta información.

Nicole Neumann Vs las versiones del fin de su matrimonio con Urcera

A pesar de ser dos importantes personalidades del ambiente, Nicole Neumann y Manu Urcera mantienen un perfil sumamente reservado en lo que respecta a su vida privada. Ambos adoptaron por mantener una imagen alejada a los escándalos mediáticos y a las opiniones de terceros. Sin embargo, no pueden escapar a las especulaciones que se generan en torno a su matrimonio.

Nicole Neumann y Manu Urcera | Instagram

Cabe destacar que, en su programa de streaming Mitre Live del jueves 9 de abril, el periodista Juan Etchegoyen habló del presunto quiebre conyugal entre Nicole y Manu. Según sus declaraciones, explicó que la pareja estaría atravesando una ruptura tras una larga crisis. Además, señaló que la situación coincide con el conflicto que mantiene a la modelo y a Fabián Cubero en el centro de la escena mediática. El conductor también comentó que intentó comunicarse con una de las partes, pero evitó confirmar la situación cuando fue consultada de manera directa.

Etchegoyen indicó que no existirían terceros involucrados, sino una crisis interna que la pareja no habría logrado resolver. En este marco, remarcó que habrían intentado recomponer la relación sin éxito y ya no estarían conviviendo en la misma casa.

De esta manera, Nicole Neumann dejó en claro que su relación con Manuel Urcera continúa firme y que, pese a los rumores que circularon en distintos programas y portales, no existe una separación ni una crisis entre ellos. Fiel a su estilo reservado, la experta fashionista optó por mantener los detalles de su vida privada lejos de la exposición mediática, apostando a preservar su intimidad y a no alimentar versiones que, según remarcó, no reflejan la realidad de su vínculo.

NB