Adiós al skinny jean: Nicole Neumann impone tendencia con el pantalón wide leg que arrasa esta temporada

Nicole Neumann impone tendencia con el pantalón wide leg que arrasa esta temporada, dejando atrás los cortes ajustados que dominaron años anteriores. Su elección de un jean que marca un cambio en la moda y se convierte en referencia de un estilo que combina comodidad y actualidad en un mismo look.

Nicole Neumann impone la tendencia de la temporada con los pantalones wide leg

Nicole Neumann le dice adiós a los skinny jeans e impone tendencia con el pantalón wide leg que arrasa esta temporada. La elección de la modelo mostró cómo el denim amplio gana protagonismo en el guardarropa femenino. Una apuesta por un diseño versátil que redefine la silueta y se instala como pieza clave en la moda.

Nicole Neumann

En las últimas horas, la reconocida modelo compartió en sus redes sociales un video donde se la podía ver con el look que eligió para una nueva transmisión de su programa de stream. La publicación mostró una prenda que gana protagonismo esta temporada y que se posiciona como el reemplazo natural de los cortes ajustados.

Para esta edición de Solo con Niki, se lució con un jean de tiro medio-alto, de calce amplio y caída suelta. El diseño elegido resalta la silueta sin necesidad de ceñirse al cuerpo, aportando comodidad y un aire descontracturado que se adapta tanto a looks urbanos como a propuestas más elegantes.

Nicole Neumann

La clave del look de Nicole Neumann está en la versatilidad del pantalón que eligió, permitiéndole jugar con diferentes combinaciones, convirtiéndolo en un básico que pisa fuerte en el guardarropa femenino. Para equilibrar el volumen del denim, optó por una remera blanca cropped con estampa roja, sumando un guiño canchero y casual.

Nicole Neumann se lució con un look cargado de tendencias

En las imágenes que Nicole Neumann compartió en su cuenta de Instagram, se podía ver que su elección de look estaba cargada de tendencias. La elección de una remera básica para acompañar el wide leg reforzó la idea de que el pantalón amplio puede integrarse fácilmente a un diseño moderno sin perder estilo ni carácter.

Nicole Neumann

El toque diferencial en el atuendo de la presentadora lo aportó un chaleco sastrero en tono marrón, prenda que se consolida como tendencia y que eleva el outfit con un aire sofisticado. La combinación entre lo casual y lo elegante se refleja en la manera en que la empresaria arma su propuesta, mostrando cómo este pantalón puede adaptarse a distintos eventos.

Para completar su look, Nicole Neumann eligió accesorios que sumar al conjunto. En las imágenes se la puede ver con collares en capas, pulseras y un peinado recogido que despeja el rostro. Estos detalles reforzaron el equilibrio entre lo relajado y lo chic, aportando personalidad sin sobrecargar.

Nicole Neumann impone tendencia con el pantalón wide leg que arrasa esta temporada, mostrando cómo el denim amplio se instala como protagonista. La elección de un jean de tiro medio-alto y caída suelta marca un cambio frente a los cortes ajustados de años anteriores y se convierte en referencia de un estilo versátil que combina comodidad y actualidad.

VDV