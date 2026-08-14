Las fotos de Nicole Neumann antes de la fama que muestran cómo empezó su carrera

Sin dudas, Nicole Neumann es una de las figuras más emblemáticas del mundo del modelaje en Argentina. Su historia comenzó desde muy pequeña, cuando la moda y la pasarela ya formaban parte de sus intereses y talentos naturales. Consiguió el éxito siendo joven y hoy sigue vigente.

Así fueron los comienzos de Nicole Neumann

Nicole Neumann mostró su pasión por el modelaje desde la infancia. A los 12 años, un momento crucial para ella, logró captar la atención de los medios al protagonizar su primera portada de revista. Este logro no solo marcó el inicio de su fama, sino que también sentó las bases de su futura trayectoria profesional.

Nicole Neumann

La vida de Nicole tuvo cambios significativos desde temprana edad. Cuando apenas tenía un año, su familia se trasladó a Salzburgo, Austria, lugar de origen de su padre, luego de que sus padres se separaran. Fue allí donde comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, participando en comerciales a partir de los cuatro años. Esta experiencia temprana la familiarizó con las cámaras y le permitió desarrollar una confianza que sería clave en su carrera posterior.

Ya en Argentina y a los 12 años, hizo su debut como modelo de pasarela, convirtiéndose en una de las modelos juveniles más chica del país, incluso considerada una de las primeras “Lolitas” del modelaje nacional, un término que marca a las jóvenes promesas en la industria. Su carrera tomó vuelo rápidamente cuando firmó un contrato con la agencia de Pancho Dotto, aunque poco después comenzó a ser representada por su madre.

Nicole Neumann con su familia

A lo largo de los años, Nicole Neumann fue la cara visible de campañas publicitarias importantes, trabajando con marcas. Además, llevó su talento más allá de Argentina, protagonizando distintas pasarelas de Latinoamérica, incluyendo presentaciones destacadas en Punta del Este como los desfiles de Roberto Giordano.

No obstante, su carrera no se limitó solo al modelaje. En 1994 intentó incursionar en la música con su álbum "Primer Amor". Aunque el disco no logró gran repercusión, su sencillo "Déjate Querer" alcanzó popularidad al ser utilizado como tema musical en la serie juvenil "Amigovios". Más adelante, su versatilidad se reflejó en su participación en la telenovela “906090 Modelos” en 1996, donde dio sus primeros pasos como actriz.

Nicole Neumann

En 1998, con 18 años y en busca de nuevas oportunidades, Nicole viajó a París para probar suerte en el exigente mercado europeo de la moda. Al año siguiente, volvió a la pantalla grande protagonizando un personaje en la película “Esa Maldita Costilla”. También formó parte de la tira televisiva "Cabecita" en Telefe.

Las fotos de Nicole Neumann adolescente y su parecido con Allegra Cubero

Hace un tiempo atrás, Nicole Neumann sorprendió a sus seguidores de redes sociales al publicar una serie de fotografías de adolescente donde el notable parecido con su hija Allegra Cubero quedó más que evidente. En ese momentos una seguidora no dudó en comentar la imagen destacando este asombroso parecido: “Sos igual a Allegra, me muero”. La modelo no pasó desapercibida esta observación y decidió compartirla en sus historias, respondiendo con humor y complicidad: “¿Allegra Cubero sos voooos? No, soy yo”.

Nicole Neumann

Nicole Neumann

No es la primera vez que los usuarios compararon madre e hija, en varios comentarios de posteos en que se la ve juntas, los seguidores no dejan de sorprenderse por la similitud. Desde su adolescencia, Allegra Cubero ha mostrado un interés creciente por el mundo de la moda y la fotografía, siguiendo los pasos de su madre. Al igual que su hermana mayor, Indiana, quien ya tiene experiencia participando en diversas campañas publicitarias.

Nicole Neumann y Allegra Cubero

Hoy, Nicole Neumann continúa siendo un símbolo vigente de belleza en Argentina. Su recorrido, la ha convertido en una figura admirada y esos conocimientos se lo transmitió a sus hijas Allegra e Indiana Cubero, quienes suelen mostrar su buen gusto por la moda.