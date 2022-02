Nicole Neumann se defendió de las críticas por viajar sin sus hijas

Nicole Neumann está en Europa con su novio Manu Urcera. En un rato libre, la modelo dio la opción a sus seguidores de enviarle preguntas. "Contesto las 15 primeras", escribió en sus Historias de Instagram.

NICOLE NEUMANN Y MANU URCERA EN EUROPA.

Las respuestas de Nicole Neumann

"A ellas, claro", contestó Nicole Neumann con una foto junto a sus hijas, ante la consulta de qué es lo que más extraña de nuestro país. Luego, otro seguidor le preguntó: "¿Sacrificio y te vas tres semanas o más? ¿Tanto compromiso tenés?". La respuesta de la modelo fue directa: "A veces las cosas no son lo que se ve, parece o escucha. Es un. sacrificio para mí como mamá tener que ceder tiempo, días y viajes con mis hijas. ¡Enorme! Si pudiera estaría 24/7 con ellas y en cada viaje".

Por último, otro follower le consultó: "Hijas, desapego, viajes, vida de mujer... ¿Cómo hacés con todo?". Y la novia de Manu Urcera respondió: "A veces no puedo. Trato de viajar con ellas o cuando están con el papá por acuerdo legal. Trato de elegir no tener culpa cuando no tengo opción y trato de ser feliz cuando no puedo estar con ellas aunque quisiera. ¡Si no sería imposible!"

Nicole Neumann y Manu Urcera en Europa

Atrás quedaron los rumores de crisis e infidelidad. Y es que luego de que trascendiera un chat entre su novio y una supuesta tercera en discordia, Nicole Neumann ha decidido olvidar el asunto y seguir apostando al amor junto a José Manuel Urcera, el hombre que hoy la tiene enamorada.

Tras compartir unos días junto a Indiana (13), Sienna (7) y Allegra (10), las hijas que la modelo tuvo con Fabián Cubero, la pareja armó valijas y viajó rumbo a Europa, donde disfrutan de su idilio ya a solas. “Hola Valencia ¡Un placer conocerte!”, posteó la top en su perfil de Instagram junto a las postales en la ciudad española.

Nicole Neumann y Manu Urcera, enamorados.

“De repente siento que viajé en el tiempo…. Amanecí en un castillo de 1100 aproximadamente (ahora hotel y patrimonio histórico) , ubicado en una cumbre que mira todo el pueblo y rodeada de paredes de piedra con pequeñas ventanas y torres por todos lados. Si bien vine a acompañar a mi novio en su pre temporada automovilística, la vida siempre me regala estas ¨magias¨”, continuó la modelo.

“Domingo de paseos, un poco de lluvia, edificios históricos, plazas, risas, besos y un tapado para look día y noche... Y al fin alguien que nos saque fotos juntos”, finalizó la modelo tras fotografiarse en las Torres de Serranos y frente lo que indicó era el edificio más angosto de Europa, ubicado también en Valencia.