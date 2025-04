Las botas XXL pisan fuerte en la moda de otoño 2025, y dos referentes de estilo como lo son Nicole Neumann y Tini Stoessel lo confirman con sus apuestas de looks fashion. La artista y la jurado de "Los ocho escalones del millón" recientemente se subieron a la tendencia de la caña ultra alta, XXL, y demostraron, con dos outfits completamente distintos, cómo se puede combinar este ítem.

Las botas mosqueteras se convirtieron en una de las piezas clave para los eventos nocturnos y adaptable para cada ocasión. Su largo hasta los muslos lo vuelve el favorito para elevar cualquier look al siguiente nivel. Es por ello que, ambas celebrities no titubearon al momento de elegirlas como su nuevo must have.

Tini Stoessel y Nicole Neumann marcan la pauta en calzados de otoño

Cómo lucir las botas XXL como Nicole Neumann y Tini Stoessel

Siempre alineada con las últimas tendencias, Nicole Neumann eligió unas botas XXL de cuero negro de la firma Paruolo, con mini taco aguja y un efecto fruncido que aportó movimiento al look. Las combinó con un mono negro con brillos y un blazer al tono, logrando un conjunto monocromático pero glamoroso.

Este look fue el elegido por la panelista de Los ocho escalones del millón para una de las últimas grabaciones del programa. A través de su cuenta de Instagram, compartió imágenes del vestuario y agradeció a su equipo de estilismo conformado por Noelia Melone, Oscar Carrizo y las marcas que la acompañaron.

Por su parte, Tini Stoessel llevó las botas XXL a un terreno mucho más vanguardista. En una producción de fotos para la revista Numéro Netherlands, la cantante lució unas botas mosqueteras de Maison Ernest con cordones, que se robaron todas las miradas.

Combinó este calzado con un vestido de Jean Paul Gartier que constó de un corset decorado con múltiples capas de tul en los hombros y en la falda. El contraste entre las texturas suaves del tul y la fuerza visual de las botas generó un estilismo de alto impacto.

Así son las botas mosqueteras XXL de Tini Stoessel

La cantante, quien recientemente agotó todas las fechas de su tour “Futttura”, exhibió en el mismo post un video suyo desfilando por las calles holandesas. En él se la puede ver a Tini sacando provecho al máximo sus botas así como los volados de su vestido.

Nicole Neumann y Tini Stoessel dieron cátedra de cómo lucir las botas XXL en tendencia con distintos estilos. La modelo y la exponente del pop marcaron la pauta sobre cómo lucir este calzado que cada vez pisa más fuerte en las pasarelas y en los eventos nocturnos.

C.G.