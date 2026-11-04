Noche de amigos del San Martín: Eva Thesleff de Soldati y su familia, anfitriones de lujo

La cena anual organizada por la Fundación Amigos del Teatro San Martín reunió a 300 invitados del ámbito de la cultura, el arte y el mundo empresarial. Eva Thesleff de Soldati, presidenta de la Fundación y su vice, Martin Cabrales, acompañados por la ministra de cultura porteña, Gabriela Ricardes y Alberto Ligaluppi, director general del Complejo Teatral de Buenos Aires, dieron la bienvenida a la tradicional comida a beneficio y fueron anfitriones de una noche en la que reinaron las sorpresas, espectáculos en vivo y una cena en el mismo escenario de la Sala Martín Coronado.

Alejandro Roemmers, Silke Bayer de Reynal, Carlos Sánchez Vincente, Hada Marchese y Guillermo Dietrich.

Todos los detalles y el homenaje a Eva Thesleff de Soldati en la Noche de amigos del San Martín

Pasadas las 19, las figuras fueron llegando al hall y luego de disfrutar de exquisitos tragos, subieron al segundo piso para ubicarse en las butacas de la sala y ver la mágica danza del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. La noche siguió con la presencia del actor Joaquín Furriel, que hizo gala de su talento al recitar en vivo el célebre soliloquio “Ser o no ser”, de Shakespeare. Tras los aplausos interminables, Florencia Raggi, quien se luce a sala llena en el complejo con su obra en la Cunill Cabanellas, agradeció conmovida la labor de la fundación y destacó el valor humano de las becas que otorga la entidad a los jóvenes bailarines del interior del país.

Martin Redrado y Lulu Sanguinetti. Martin Cabrales y Eva Soldati.

Por su parte, la cantante Nath Aponte, cautivó con su voz y emocionó a los presentes al cantar “Rolling in the Deep”, de Adele, y “Máquina de mentiras”, de Charly García. Las autoridades del Complejo teatral y de la Ciudad agasajaron en el escenario a Eva Soldati, quien recibió flores y el aplauso de toda la sala. “Todo lo que hacemos sería imposible sin Eva; tiene un espíritu de trabajo enorme”, dijo Cabrales.

Gabriela Castelani y Cristiano Rattazzi. Gloria Confalonieri y Dicki Smith Estrada.

Mariana Bagó. Carlos y Mariela Melconian. Josefina Maxit, Gabriela Grobocopatel y Celita Perkins.

Pero el momento más emocionante fue cuando el telón de terciopelo se alzó frente a la mirada atónita de la platea y develó un salón de banquetes instalado en el corazón del escenario. Guiados por la comisión, como si fuera la mejor escena teatral, los invitados subieron las escalinatas y se ubicaron en las mesas iluminadas por velas, dando comienzo a una cena exquisita en la que ellos mismos fueron los verdaderos protagonistas.