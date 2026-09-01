De Josefina Scaglione y Mercedes Laconi a Silvia Pérez y Carolina Papaleo: las mejores fotos de la Gala del Teatro Nacional Cervantes

La Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes realizó una función de gala de El mago de Oz, el exitoso musical que se presenta con localidades agotadas desde junio en el tradicional teatro porteño. La velada reunió a destacadas figuras del espectáculo, la cultura y la sociedad, entre ellas Josefina Scaglione, Mercedes Laconi, Silvia Pérez y Carolina Papaleo, quienes disfrutaron de la puesta basada en el clásico de L. Frank Baum.

Silvia Pérez y Carolina Papaleo en la gala de El mago de Oz, una de las grandes propuestas de la temporada del Teatro Nacional Cervantes.

Stefania Vecchi de Lagos Mármol, Marta Álvarez Molidini y María Victoria Hueyo de Anchorena

Ana Padilla y Ana María Cores disfrutaron de la función de gala de El mago de Oz

Mariano Mazzei y Flavia Ferrari junto a su esposo Rob Landness y la pequeña Sophia

Daniela Pantano con su hija Ámbar y Gabriela Sobrado junto a Theo

Dolores Abait, presente en una noche especial de teatro en el Teatro Nacional Cervantes.

El Secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli junto a la dramaturga Marisé Monteiro

El director del Teatro Nacional Cervantes, Gonzalo Demaría, con Mónica Cahen D'Anvers y Sandra Mianovich

Mercedes Laconi y su hijo Santiago Sánchez Elía posaron para las cámaras durante la gala de El mago de Oz

Los creadores de la obra Damián Mahler, Sebastián Irigo, Marisé Monteiro y Martin Bianchedi

Ginette Reynal y su nieto Ramses Ortega también asistieron al Teatro Nacional Cervantes

Sebastián Irigo y su esposa la actriz, cantante, Josefina Scaglione

Monica Gancia de Erize y esposo Luis Alberto Erize se sumaron a las figuras que acompañaron la función especial de El mago de Oz.

Paula Bereciartua, Pablo Bereciartua, Carolina Petroni de Bereciartua, Fermín Bereciartua y Felicitas Bereciartua

Victoria Erausquin de Paz, Celedonio Paz, Aitor Paz y Denise Furlong

Fotos: Gentileza Teatro Nacional Cervantes