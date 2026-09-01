De Josefina Scaglione y Mercedes Laconi a Silvia Pérez y Carolina Papaleo: las mejores fotos de la Gala del Teatro Nacional Cervantes
La Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes organizó una función de gala de El mago de Oz que contó con la presencia de reconocidas figuras del mundo del espectáculo y la cultura.
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La Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes realizó una función de gala de El mago de Oz, el exitoso musical que se presenta con localidades agotadas desde junio en el tradicional teatro porteño. La velada reunió a destacadas figuras del espectáculo, la cultura y la sociedad, entre ellas Josefina Scaglione, Mercedes Laconi, Silvia Pérez y Carolina Papaleo, quienes disfrutaron de la puesta basada en el clásico de L. Frank Baum.