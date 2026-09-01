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De Josefina Scaglione y Mercedes Laconi a Silvia Pérez y Carolina Papaleo: las mejores fotos de la Gala del Teatro Nacional Cervantes

La Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes organizó una función de gala de El mago de Oz que contó con la presencia de reconocidas figuras del mundo del espectáculo y la cultura.

Josefina Scaglione, Mercedes Laconi, Silvia Pérez y Carolina Papaleo
Josefina Scaglione, Mercedes Laconi, Silvia Pérez y Carolina Papaleo | Gentileza Teatro Cervantes - CARAS

La Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes realizó una función de gala de El mago de Oz, el exitoso musical que se presenta con localidades agotadas desde junio en el tradicional teatro porteño. La velada reunió a destacadas figuras del espectáculo, la cultura y la sociedad, entre ellas Josefina Scaglione, Mercedes Laconi, Silvia Pérez y Carolina Papaleo, quienes disfrutaron de la puesta basada en el clásico de L. Frank Baum.

Gala de El Mago de Oz en el Teatro Cervantes
Silvia Pérez y Carolina Papaleo en la gala de El mago de Oz, una de las grandes propuestas de la temporada del Teatro Nacional Cervantes.
Gala de El Mago de Oz en el Teatro Cervantes
Stefania Vecchi de Lagos Mármol, Marta Álvarez Molidini y María Victoria Hueyo de Anchorena 
Gala de El Mago de Oz en el Teatro Cervantes
Ana Padilla y Ana María Cores disfrutaron de la función de gala de El mago de Oz
Gala de El Mago de Oz en el Teatro Cervantes
Mariano Mazzei y Flavia Ferrari junto a su esposo Rob Landness y la pequeña Sophia
Gala de El Mago de Oz en el Teatro Cervantes
Daniela Pantano con su hija Ámbar y Gabriela Sobrado junto a Theo
Gala de El Mago de Oz en el Teatro Cervantes
Dolores Abait, presente en una noche especial de teatro en el Teatro Nacional Cervantes.
Gala de El Mago de Oz en el Teatro Cervantes
El Secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli junto a la dramaturga Marisé Monteiro
Gala de El Mago de Oz en el Teatro Cervantes
El director del Teatro Nacional Cervantes, Gonzalo Demaría, con Mónica Cahen D'Anvers y Sandra Mianovich
Gala de El Mago de Oz en el Teatro Cervantes
Mercedes Laconi y su hijo Santiago Sánchez Elía posaron para las cámaras durante la gala de El mago de Oz
Gala de El Mago de Oz en el Teatro Cervantes
Los creadores de la obra Damián Mahler, Sebastián Irigo, Marisé Monteiro y Martin Bianchedi
Gala de El Mago de Oz en el Teatro Cervantes
Ginette Reynal y su nieto Ramses Ortega también asistieron al Teatro Nacional Cervantes
Gala de El Mago de Oz en el Teatro Cervantes
Sebastián Irigo y su esposa la actriz, cantante, Josefina Scaglione
Gala de El Mago de Oz en el Teatro Cervantes
Monica Gancia de Erize y esposo Luis Alberto Erize se sumaron a las figuras que acompañaron la función especial de El mago de Oz.
Gala de El Mago de Oz en el Teatro Cervantes
Paula Bereciartua, Pablo Bereciartua, Carolina Petroni de Bereciartua, Fermín Bereciartua y Felicitas Bereciartua
Gala de El Mago de Oz en el Teatro Cervantes
Victoria Erausquin de Paz, Celedonio Paz, Aitor Paz y Denise Furlong

Fotos: Gentileza Teatro Nacional Cervantes

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