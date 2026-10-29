De Marina Achával Duhau a Iván de Pineda y Florencia Raggi: todos los looks de la gala de los amigos del teatro San Martín

Marina Achával Duhau, Iván de Pineda y Florencia Raggi dijeron presente en la gala de los amigos del Teatro San Martín una cita que cada año convoca a figuras de distintos ámbitos para acompañar las iniciativas impulsadas por la Fundación Amigos del Teatro San Martín. La noche combinó encuentros, shows en vivo y una ambientación especialmente diseñada para recibir a cientos de invitados en uno de los espacios más representativos de la escena porteña.

De Marina Achával a Iván de Pineda: Todos los looks de la gala de los amigos del teatro San Martín

La Fundación Amigos del Teatro San Martín celebró una nueva edición de su tradicional Noche de Amigos, un encuentro que cada año reúne a referentes de la cultura, el empresariado y el espectáculo en uno de los espacios más emblemáticos de la escena porteña. La cita tuvo lugar en el Hall Alfredo Alcón y la Sala Martín Coronado, donde los invitados disfrutaron de una velada que combinó arte, encuentros y una recorrida por los principales proyectos impulsados por la institución.

Iván de Pineada en la gala de Los Amigos del Teatro San Martín

Adriana Rocca, Silke Reynal y Gabriela Castellani en la gala de Los Amigos del Teatro San Martín

Entre los asistentes se destacaron Marina Achával Duhau, Iván de Pineda, Florencia Raggi, Martín Redrado y Cristiano Rattazzi, además de representantes del ámbito empresarial, cultural y artístico que formaron parte la iniciativa solidaria. La velada volvió a convertirse en una ocasión especial para desplegar estilismos de noche donde predominaron los diseños de líneas elegantes, los tonos clásicos y propuestas que acompañaron la formalidad del evento.

Marina Achával Duhau en la gala de Los Amigos del Teatro San Martín

Adriana y Lodovico "Palu" Rocca en la gala de Los Amigos del Teatro San Martín

La recepción comenzó con un cóctel de bienvenida en el Hall Alfredo Alcón, donde los invitados tuvieron la oportunidad de encontrarse antes de ingresar a la histórica sala. Durante las primeras horas de la noche pudieron verse vestidos largos, trajes de corte impecable y conjuntos monocromáticos que se destacaron por su sobriedad y por su adaptación. Entre volados y piezas de sastrería, las tendencias de moda terminaron cobrando protagonismo.

Alejandro Reynal, Celita Perkins, Silke Bayer y Marcelo Podesta en la gala de Los Amigos del Teatro San Martín

Cristiano Rattazzi y Gabriela Castelani en la gala de Los Amigos del Teatro San Martín

Dentro de la Sala Martín Coronado, el público fue recibido por una intervención artística protagonizada por alumnos becados del Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín, quienes realizaron una presentación entre las primeras filas de butacas. La propuesta se completó con vestuario perteneciente al Centro de Vestuario del Complejo Teatral de Buenos Aires, uno de los programas que la fundación acompaña desde hace años.

La gala de los amigos del Teatro San Marín combinó homenajes y una cena sobre el escenario

La velada continuó con distintas presentaciones artísticas y momentos institucionales. El actor Alejandro Poggio estuvo a cargo de la conducción de la velada, mientras que el espectáculo incluyó la participación de integrantes del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín y una serie de intervenciones especialmente preparadas para la ocasión.

Florencia Raggi en la gala de Los Amigos del Teatro San Martín

Alejandro Roemmers y Arturo Puig en la gala de Los Amigos del Teatro San Martín

Uno de los momentos destacados fue el reconocimiento a Eva Soldati, presidenta de la Fundación Amigos del Teatro San Martín, por sus dos décadas de trabajo al frente de la institución. También participaron autoridades culturales y representantes del Complejo Teatral de Buenos Aires, quienes repasaron algunas de las iniciativas desarrolladas durante el último año en materia de formación, preservación patrimonial y accesibilidad.

Joaquín Furriel en la gala de Los Amigos del Teatro San Martín

La actriz Florencia Raggi, que actualmente se encuentra presentando un proyecto teatral con localidades agotadas, formó parte de las actividades de la noche y acompañó la difusión del programa de becas destinado a jóvenes bailarines. Más tarde, Joaquín Furriel ofreció una interpretación de un reconocido texto de William Shakespeare, mientras que la propuesta musical estuvo a cargo de Nath Aponte, quien cerró el bloque artístico con dos interpretaciones que acompañaron el clima de la gala.

Eva y Santiago Soldati y sus hijos en la gala de Los Amigos del Teatro San Martín

Carlos Melconian y Sviderskos en la gala de Los Amigos del Teatro San Martín

El cierre llegó con una de las postales más comentadas del encuentro. Tras culminar los espectáculos, el escenario de la Sala Martín Coronado reveló una enorme disposición de mesas para cerca de 300 invitados, que compartieron allí la cena de la noche. De esta manera, la tradicional gala del Teatro San Martín volvió a reunir a figuras destacadas de distintos ámbitos, como Marina Achával Duhau e Iván de Pineda, en una celebración que tuvo a la cultura como eje central.

VDV