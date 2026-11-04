Nora Cárpena sorprendió a Mario Pergolini al confesarle el miedo que le tenía: “Eras malísimo”

Nora Cárpena visitó Otro día perdido el martes 3 de noviembre y sorprendió a Mario Pergolini al hablar de un antiguo encuentro televisivo. La actriz de 81 años confesó que, durante mucho tiempo, la figura del conductor le provocaba miedo, especialmente por el estilo de sus entrevistas. La revelación dio paso a una historia de los años noventa que pronto tomó un tono inesperado.

Todo comenzó apenas ingresó al estudio. "Ay, qué susto", exclamó antes de asegurar: "Vos siempre me diste miedo". Su anfitrión quiso saber de dónde venía semejante impresión y recibió una respuesta que lo llevó hasta sus primeros programas. La artista recordaba incluso cómo se distribuían los asientos, además de la manera en que trataba a quienes se sentaban frente a él.

Nora Cárpena recordó cómo era Mario Pergolini en La TV Ataca

Nora Cárpena ubicó la historia en la época en que Mario Pergolini conducía La TV Ataca por Canal 7. Ella trabajaba en la misma emisora y protagonizaba Buenos Aires, háblame de amor, una telenovela de 1991 que compartió con Ricardo Darín. "Cuando tenías el pelo largo", le señaló para identificar ese período, en el que ambos coincidieron en la señal estatal.

La actriz durante una aparición anterior.

La disposición del estudio le quedó grabada en la memoria. Según explicó, el presentador ocupaba un lugar más elevado y dejaba a sus invitados por debajo. "Además, malísimo eras porque te sentabas arriba y al invitado lo sentabas abajo", lo cuestionó. "Una crueldad terrible tenías", agregó. Él no discutió la caracterización y respondió: "Bueno, era una época de ser crueles".

Durante su contrato con la emisora, le comunicaron que debía participar del ciclo. La propuesta no le gustaba y llegó a pedir que evitaran enviarla, convencida de que podía pasar un mal momento. "Me va a tratar mal", recordó que pensó al enterarse. Su preocupación estaba relacionada con las preguntas incisivas que caracterizaban al programa y la posibilidad de terminar discutiendo frente a las cámaras.

Al explicar por qué imaginaba semejante enfrentamiento, se describió de manera tajante: "Yo tengo muy mal carácter". Y reforzó la idea con otra definición: "Soy terrible, soy insoportable". Sin embargo, cuando surgió la duda sobre si efectivamente se habían peleado, ninguno pudo reconstruir el desenlace de esa visita. "¿Vos sabés que no me acuerdo?", admitió. Su interlocutor tampoco recordaba un altercado.

Nora Cárpena.

Semanas antes, la intérprete ya se había pronunciado favorablemente sobre el trabajo actual de su antiguo entrevistador. Contó que seguía todas las noches el ciclo de eltrece. "Me encanta su estilo, me interesan sus entrevistas", expresó al explicar por qué elegía mirar ese programa en lugar de otras propuestas de la misma franja horaria.

En febrero, el propio animador habló sobre los cambios que incorporó a su carrera durante una charla con Jonatan Viale en TN. Allí explicó que ya no buscaba incomodar a las personas como lo hacía en sus comienzos. "No tiene sentido ser a los 60 igual que a los 40", afirmó, y reconoció que todavía disfruta de las bromas, aunque actualmente prefiere dedicar más espacio a escuchar.

La inesperada definición de Nora Cárpena sobre Mario Pergolini en Otro día perdido

Nora Cárpena retomó esa diferencia durante la emisión y le confesó a Mario Pergolini que llegó con la misma prevención de décadas atrás. Sin embargo, quiso destacar algo que ahora le resultaba especialmente agradable: "A mí me gusta cómo hablás de tu familia y todo". Sus palabras apuntaban a una faceta más personal del anfitrión, alejada de aquella imagen que conservaba de sus primeras entrevistas.

La frase que provocó una de las reacciones más divertidas llegó poco después. "Sos un viejito adorable", le dijo, y de inmediato aclaró: "Pero yo soy más vieja que vos, mi amor". Luego reveló su edad: "Yo tengo 81". La cifra sorprendió al presentador, quien respondió con un elogio espontáneo que abrió otro momento de humor entre ambos.

"Estás bárbara", manifestó él. Pero enseguida añadió una aclaración: "No te estoy tiroteando". La invitada le siguió el juego y comentó que, en otra época, expresiones similares podían interpretarse como un intento de conquista. La charla derivó hacia los cambios en las formas de hablar y la diferencia entre un cumplido y una insinuación, sin abandonar el tono distendido.

El último comentario del fragmento estuvo a cargo de Mario Pergolini, quien observó: "La sutileza del lenguaje, ¿no?", mientras él y Nora Cárpena continuaban con las bromas. El intercambio reunió recuerdos de los antiguos programas de Canal 7 y comentarios sobre las expresiones de otras épocas, en una entrevista que también dejó espacio para hablar de sus respectivas edades.