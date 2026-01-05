Así fue el casamiento de Solana, la nieta de Nora Cárpena, tras 10 años de novia: ceremonia en un colegio y fiesta en la casa de la abuela

Este último fin de semana de 2025, la nieta de Nora Cárpena, Solana, realizó una emotiva y ostentosa fiesta de casamiento con su novio Ignacio. Los momentos más íntimos del festejo cargado de tradición fueron compartidos en las últimas horas en redes sociales, dejando que sus seguidores vean en detalle los pormenores de un festejo de lo más conmovedor para el flamante matrimonio y sus seres queridos.

La boda de Solana, la nieta de Nora Cárpena

La historia de amor de Ignacio “Bocha” Bosch y Solana Figueiras Bredeston tuvo su gran celebración el pasado 20 de diciembre, en una boda que combinó emoción, tradición y una fiesta a gran escala. La joven, nieta de Nora Cárpena, dio el “Sí” después de una década de relación, rodeada por familiares y amigos en un evento que se extendió durante toda la noche y quedó grabado en la memoria de los allí presentes.

Casamiento de la nieta de Nora Cárpena | Instagram

Solana tiene 29 años y es la mayor de las cuatro hijas del matrimonio formado por el abogado Alejandro Figueiras y la productora teatral Nazarena “Nachi” Bredeston, hija a su vez de los recordados actores Nora Cárpena y Guillermo Bredeston, fallecido en 2018. Comunicadora social de profesión, trabaja en marketing digital dentro de una agencia, mientras que Ignacio, de 33 años, es abogado y primogénito del ingeniero agrónomo Ignacio Bosch y de Luisa Mackinnon.

La ceremonia religiosa fue uno de los momentos más conmovedores de la jornada y se llevó a cabo en la iglesia del Michael Ham, en Vicente López, el mismo colegio donde Solana realizó la secundaria. La pareja eligió especialmente esta fecha para facilitar la presencia de sus seres queridos, ya que muchos se encontraban en Buenos Aires por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, lo que permitió un encuentro multitudinario cargado de afecto.

El mega festejo de la nieta de Nora Cárpena

Tras el “sí, quiero”, los recién casados se trasladaron a la fiesta, que reunió a más de 600 invitados en una quinta con una imponente casona histórica en la zona de Tigre. El lugar tiene un valor sentimental especial para la familia, ya que perteneció a Mamina Bosch, la abuela de Ignacio, y fue el escenario perfecto para una megafiesta que combinó elegancia, diversión y una atmósfera llena de diversión e intimidad, pese a la gran cantidad de asistentes.

La celebración incluyó todos los clásicos: el tradicional vals, música a cargo de un DJ que mantuvo la pista encendida hasta el amanecer y brindis interminables. Hubo risas, abrazos, besos apasionados y miradas cómplices entre los tortolitos, que se mostraron relajados y felices, disfrutando cada instante junto a sus invitados, mientras que la espuma del champagne salpicaba de alegría a sus allegados. Las imágenes del festejo abordaron desde los momentos más sobrios donde la estética se hizo presente en las sesiones de fotos a la novia, como así también los instantes más genuinos de distención y celebración junto a sus seres queridos quienes celebraron el amor junto a ellos.

En cuanto del matrimonio, Solana optó por un vestido de novia de líneas simples y sofisticadas, con un diseño strapless y un drapeado delicado que resaltó su estilo minimalista. El toque distintivo fue una capa de red dorada que cubría sus hombros y se extendía como una cola etérea. Ignacio, en tanto, eligió un traje negro clásico con camisa blanca y corbata celeste, logrando un conjunto elegante y sobrio, sin opacar a su amada.

El cierre fue tan original como emotivo: los novios se despidieron a bordo de un Torino amarillo, decorado con latas de cerveza vacías y el clásico mensaje de “Recién casados” escrito en el vidrio trasero. Así, entre aplausos y sonrisas, Solana, nieta de Nora Cárpena, e Ignacio pusieron el broche de oro a una boda inolvidable que celebró el amor, la familia y una historia compartida que recién comienza.

