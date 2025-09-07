El verdadero motivo por el que Mirtha Legrand y Nora Cárpena estuvieron peleadas más de 20 años

Este sábado, Mirtha Legrand recibió en su histórico programa "La Noche de Mirtha” a Nora Cárpena, con quien mantuvo una enemistad que duró 20 años. La actriz y la conductora estuvieron finalmente cara a cara donde limaron asperezas, aunque antes sacaron a relucir los motivos que las llevaron a estar distanciadas.

“Estaba enojada Mirtha conmigo. Yo hice una cosa que no le cayó bien y seguramente no la habré dicho bien. ¡Me tenía prohibida!”, dijo entre risas la célebre dramaturga, mientras que la longeva diva de los almuerzos lanzó con suma honestidad haciendo referencia a eventos sociales a las que ambas asistían: “No nos saludábamos. Ni nos mirábamos”. Sin embargo, con el paso del tiempo, la artista decidió hacer una tregua: “Es una alegría muy grande para mí estar acá. El tiempo pasa. Yo ya cumplí 80 años y quiero que las cosas estén en paz en mi vida”.

Mirtha Legrand junto a Nora Cárpena en eltrece | Twitter

Los motivos que llevaron a la pelea entre Mirtha Legrand y Nora Cárpena

Mirtha Legrand supo consagrarse en los medios con su histórico programa de almuerzos, donde a cada emisión asistían reconocidas personalidades vinculadas a la música, el espectáculo y la moda. Todos querían formar parte de sus ciclos debido a la llegada y a la popularidad de la diva y a la implicancia en la opinión pública. Sin embargo, hubo un detalle que Nora Cárpena no le perdonó, por lo que arremetió sin piedad contra la conductora.

Corría el año 2016 cuando la consagrada actriz ya hacía más de tres años que protagonizaba la obra teatral “Mujeres de Cenizas”. Mirtha siempre recibía en su programa a elencos que promocionaban sus espectáculos y contaban con ansias cuales fueron las respuestas del público. Pero la intérprete no tuvo la misma suerte con la Chiqui y no dudó en recriminárselo a través de declaraciones a los medios de comunicación. "¿Cuántas actrices viejitas van a comer a lo de Mirtha?", dijo públicamente, lo que despertó una inesperada pelea entre dos figuras destacadas del ambiente.

“La señora no tiene interés en invitarnos. Evidentemente no le interesa ‘Mujeres de Cenizas’”, dijo Cárpena en una entrevista para Radio 10 haciendo referencia a que prefiere dejar de lado el talento y la experiencia para recibir a nuevas generaciones. “Le debe dar rating a otra gente. Si le da más rating Xipolitakis, invita a Xipolitakis. Y está bien, porque es su negocio”, lanzó con visible ironía en aquella época.

Al ser consultada sobre las sorpresivas declaraciones de la actriz, Mirtha Legrand acudió a su estilo confrontativo y tajante. "No sé por qué tomó esa actitud, Nora. Si no quiere venir al programa, qué quiere que haga. No sé a qué viene, nos conocemos de toda la vida", recriminó la abuela de Juana Viale mientras que también remarcó: "Yo no tengo cuestiones con la edad. Yo también soy una mujer grande".

El look de Nora Cárpena en la mesa de Mirtha Legrand | Instagram

Nora Cárpena se sinceró y contó que una "pavada" terminó en una enemistad con Mirtha Legrand

A comienzos de este año, Nora Cárpena fue entrevistada y habló sobre su pelea con Mirtha Legrand. “Fue una pavada, algo sin importancia. Hace años dije algo que a ella no le gustó y dejó de invitarme a su programa”, dijo Cárpena. Acto seguido, señaló: “Viste cómo es Mirtha. Así como me dan bronca algunas cosas de ella, como a todo el mundo, porque Mirtha es querida y odiada, siento por ella una profunda admiración y respeto. Además, me pasa algo especial con ella…”.

Asimismo, recordó la estrecha amistad que construyó la Chiqui con sus padres, con quienes compartían grabaciones y proyectos en común. “Es figura de cine, teatro y televisión y en todos los medios descolló. Fue actriz y es comunicadora. Todo lo hizo bien, sobresalió, tiene algo, por eso la gente la quiere y le cree. Algunas cosas de ella me dan bronca y, como soy lengua larga, ella se enojó”, sentenció.

Mirtha Legrand conductora de televisión | Twitter

Al parecer, el paso del tiempo hizo que tanto Nora Cárpena como Mirtha Legrand dejen de lado las diferencias que las alejaron en el pasado para dar vuelta la página y volver a retomar un vínculo cordial, lejos de conflictos y malos entendidos.

