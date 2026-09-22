Nora Cárpena a sus 81 años: "Los domingos come toda la familia junta, pero durante la semana soy una mujer sola"

Nora Cárpena atraviesa una etapa marcada por nuevos proyectos, el acompañamiento de su familia y una rutina que combina momentos compartidos con espacios dedicados a sí misma. A los 81 años, la actriz repasó cómo organiza sus días y por qué mantiene intacta su necesidad de seguir activa. Entre costumbres que conserva desde hace tiempo y cambios recientes que modificaron su cotidiano, encontró nuevas formas de sostener el ritmo que siempre caracterizó su vida profesional y personal.

A sus 81 años, Nora Cárpena contó cómo equilibró su rutina y su trabajo

A sus 81 años, Nora Cárpena continúa vinculada a la actividad artística con el mismo entusiasmo que la acompañó durante décadas. En una reciente entrevista con La Nación, la actriz reflexionó sobre su presente, el valor que tiene el trabajo en su vida y la importancia de mantenerse activa. Mientras disfruta de una familia numerosa que sigue creciendo, también reconoció que gran parte de la semana transcurre en soledad, una realidad que afronta con naturalidad y que explica, en parte, su decisión de no alejarse de los escenarios.

Nora Cárpena

La actriz remarcó que disfruta de una relación muy cercana con sus dos hijas y sus siete nietos, con quienes comparte encuentros frecuentes. Sin embargo, al describir su realidad diaria, resumió su situación con una frase que llamó la atención: "Los domingos come toda la familia junta, pero durante la semana soy una mujer sola". Aunque mantiene el contacto permanente con sus afectos, señaló que cada integrante de la familia tiene sus propias obligaciones y actividades.

Esa realidad es uno de los motivos por los que sigue apostando al trabajo. Según contó, gran parte de su tiempo libre transcurre entre lecturas, programas de televisión y series, pero sostiene que ninguna de esas actividades le genera el mismo impulso que estar vinculada a un proyecto laboral. Mantener una agenda activa se convirtió, para Nora Cárpena, en una manera de organizar sus días y conservar una rutina dinámica.

Nora Cárpena

Lejos de pensar en el retiro definitivo, considera que mantenerse en movimiento resulta fundamental. Para ella, la jubilación es una herramienta importante, pero cree que las personas no deberían dejar de desarrollar proyectos o actividades simplemente por haber alcanzado determinada edad. Continuar activa es una necesidad personal, explicó, y una forma de sostener el entusiasmo cotidiano. Esa mirada también está vinculada a una vida marcada por la vocación artística.

El regreso al teatro de Nora Cárpena en medio de una recuperación por una cirugía

Mientras continúa trabajando, Nora Cárpena también atraviesa la recuperación de una operación de cadera a la que fue sometida hace algunos meses. La intervención implicó un reemplazo de la cadera izquierda y la obligó a interrumpir temporalmente sus compromisos profesionales. Después de varias semanas de pausa, regresó a los escenarios y actualmente utiliza un bastón durante las funciones como una medida de apoyo y seguridad.

Nora Cárpena

Durante la entrevista, la actriz reconoció que el período posterior a la cirugía fue uno de los desafíos más importantes de los últimos tiempos. Acostumbrada a mantenerse en constante movimiento, permanecer durante varias semanas dentro de su casa modificó por completo su rutina. Esa situación impactó en su ánimo y la llevó a buscar nuevas herramientas para adaptarse a una realidad a la que no estaba acostumbrada. En ese contexto, decidió comenzar terapia por primera vez.

El acompañamiento profesional le permitió atravesar mejor la recuperación y recuperar gradualmente el entusiasmo. Además, explicó que la posibilidad de volver al teatro tuvo un efecto positivo en su estado de ánimo, ya que reencontrarse con el escenario significó recuperar una actividad que forma parte de su vida desde hace décadas. Además, Nora Cárdena detalló que, mientras se recupera, espera el nacimiento de su primera bisnieta, situación que le genera una gran alegría.

Nora Cárpena y su familia

Nora Cárpena transita una etapa en la que el vínculo con sus seres queridos ocupa un lugar importante dentro de su rutina, especialmente en los encuentros familiares que mantiene de manera habitual. Sin embargo, también convive con jornadas más tranquilas, una dinámica que la llevó a reflexionar sobre cómo organiza su vida cotidiana y la importancia que tiene para ella mantenerse ocupada. La artista continúa construyendo una rutina que combina espacios compartidos con tiempo dedicado a sus propios intereses.

VDV