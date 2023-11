Norberto Marcos festejó sus 65 años el 22 de noviembre en una gran fiesta celebrada en El Corralón, una reconocida parrilla de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, concurrieron sus familiares, amigos cercanos y gente del entorno del espectáculo, aunque todas las miradas giraron a su supuesta nueva novia: Karen Salas Correa, quien fue integrante del grupo Las Primas.

Norberto Marcos festejando su cumpleaños

Ya lejos y dejando a Fátima Florez, futura primera dama de la Argentina, en el pasado, Norberto Marcos se dedicó a disfrutar su noche. Celebró junto a Jacobo Winograd, Marcelo Mazzarello, Torry, y la actriz colombiana Carolina Ramírez, entre otros.

Quién es Karen Salas Correa, la mujer con la que se vincula a Norberto Marcos

Karen Salas Correa es una cantante que formó parte del grupo Las Primas, junto a Fátima Florez. De hecho, la misma Karen le recriminó a la imitadora negar su pasado en aquel conjunto. “No sé qué tiene en la cabeza Fátima, porque la verdad que es una chica que hace 100 mil personajes y no tiene personalidad. Yo no sé cuál es el problema, si quedó mambeada o se golpeó la cabeza”, expresó Salas en alguna ocasión.

Norberto Marcos y Karen Salas Correa

Norberto Marcos, por su parte, regresó junto a Karen Salas Correa al finalizar su festejo. Además, la mujer lo ayudó a cargar algunos de los regalos que recibió y fue vista abrazando al productor de una manera muy amorosa.

