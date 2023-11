Fátima Flórez y Javier Milei confirmaron su relación después de que la actriz se separó de Norberto Marcos. La llegada del nuevo mandatario y la humorista a la Casa rosada generó muchas opiniones y en LAM fueron a buscar la del productor de televisión.

Norberto Marcos rompió el silencio y habló sobre el rol de Fátima Flórez como Primera Dama

El productor y la actriz están atravesando una separación muy polémica. En su momento, Norberto Marcos declaró: "La verdad no tengo ni idea quién nos cortó el diálogo. Yo no fui, porque yo no corte ningún teléfono". Aunque cuando se confirmó el romance entre Fátima y Milei, el representante les deseó lo mejor en muchas ocasiones.

El productor habló con LAM después de que se diera a conocer que la humorista se convirtió en Primera Dama: "La verdad que es raro, son sensaciones encontradas. No miré nada, traté de no mirar, pero al contario me alegro por ella". El notero le consultó al representante si ahora con el nuevo rol de su ex pareja podrían dialogar.

Norberto Marcos no esquivó la pregunta y le respondió: "Ojalá. Hoy no hay diálogo lamentablemente. Nos hubiésemos puesto de acuerdo enseguida porque es una pavada lo que hay que dividir. Nunca le toque un centavo a nadie, estoy reclamando algo lógico, porque de un día para el otro perdí mi casa, mi trabajo".

Después de dar algunas declaraciones sobre la separación de bienes con su ex pareja, el productor aclaró que no cree que lleguen a juicio y que lo van a poder resolver antes.

El notero le consultó sobre el rol de Fátima Flórez y Norberto Marcos la elogio: "A Fátima la veo bien en todos lados. Es una chica muy carismática, no la veo resignando su faceta artística, pero si la veo acompañándolo. Yo les deseo a ella y a su actual pareja todo los éxitos del mundo porque si les va bien nos va bien a los argentinos".

