Fátima Flórez y Norberto Marcos se encuentran en el ojo de la tormenta. Ana Rosenfeld, abogada de la comediante, reveló detalles sobre el proceso de separación de bienes de la pareja y las acciones legales que realizó la imitadora. Según la representante legal, el exmarido de la mediática era quien administraba los ingresos y que ahora, tras su reclamo, Flórez busca claridad sobre la administración financiera durante el tiempo que estuvieron juntos.

Asimismo, Ana Rosenfeld respondió ante las acusaciones de Norberto Marcos, quien sugirió que influyó en la decisión de la humorista: "Yo no hago nada en la cabeza de nadie nunca. Yo, generalmente, soy una herramienta que se utiliza con conocimientos jurídicos. Me preguntan qué se puede y qué no se puede hacer jurídicamente y yo respondo".

Ana Rosenfeld apuntó contra Norberto Marcos y dio datos de la separación con Fátima Flórez

En una charla con ‘Socios del Espectáculo’, Ana Rosenfeld fue abordada sobre el escándalo entre Norberto Marcos y Fátima Flórez, donde el exmarido de la comediante arremetió contra la abogada: “Mirá si a Fátima le va a influenciar Ana Rosenfeld, no, olvidate. Si se cortó en algún momento el diálogo entre ellos es por culpa de que se iniciaron estas acciones judiciales. Fue él el que las inició. Pero si las cosas van como las planeamos con el abogado de la otra parte, próximamente va a haber un cierre de un acuerdo”.

“Fátima siempre estuvo tranquila. Estamos en conversaciones con la otra parte, ya va a ser un mes largo, así que estamos ultimando detalles. Creo que estamos a punto de firmar un acuerdo, no sé si es económico, es para poner fin a una pretensión que según nuestra parte no debería existir por parte de ellos. Con eso cerraríamos una etapa muy importante en la vida de Fátima. No hay justicia de por medio”, declaró la abogada en torno al proceso judicial que atraviesan actualmente Fátima Flórez y Norberto Marcos

