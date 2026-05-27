La novedosa estufa a leña de Zaira Nara: elegante, funcional e ideal para una deco minimalista

Zaira Nara es una de las influencers que más repercusión tiene en redes sociales. No solo por su paso por el universo fashionista, sino también en lo que respecta a la decoración que elige para sus hogares en Buenos Aires y Punta del Este. En esta oportunidad, la modelo mostró su nueva adquisición: estufa a leña. Si bien se trata de un clásico en calefacción, la modelo eligió un modelo moderno con el que combinó elegancia, funcionalidad y diseño. Así, a través de su cuenta personal de Instagram compartió postales inéditas de cómo reorganizó su hogar en base a este elemento tan requerido en invierno.

La novedosa estufa a leña de Zaira Nara

Mediante su cuenta personal de Instagram, este miércoles 27 de mayo, Zaira Nara abrió las puertas virtuales de su intimidad y mostró imágenes de cómo quedó diseñado su living con la estufa a leña que adquirió recientemente. La misma cuenta con un diseño que se adapta a las últimas tendencias en materia de diseño de interior con un guiño minimalista campestre.

La estufa a leña de Zaira Nara | Instagram

Para presumir su nuevo sistema de calefacción, la experta fashionista creó dos videos donde escribió sus impresiones. “Mi primer fuego”, comenzó diciendo mientras las imágenes mostraban una estufa empotrada a la pared principal de living. La misma es estructura rectangular con marcos de acero negra y vidrio templado que permite ver el interior del artefacto. El contraste de la luz naranja del fuego con estas líneas rectas y sobrias generan un contraste ideal que va en línea con la propuesta minimalista de todo el ambiente y sin perder su impronta campestre.

No obstante, todo está pensado para que la atención se dirija naturalmente hacia el resplandor que emite esta original chimenea. Además, la puerta de cristal permite que la dueña de casa pueda gestionar y regular el fuego a simple vista. “Fuego bajo control”, escribió orgullosa de ser ella misma quien tome las riendas de la calefacción. Asimismo, en otro de los pasajes se lo puede ver al pequeño Viggo ayudando a su mamá a colocar los trozos de tronco cuidando no quemarse. “Haciendo magia”, disparó satisfecha la influencer, quien al parecer hizo una inversión de la cual disfrutará toda la familia.

El novedoso sistema de la estufa de Zaira Nara

Si bien se puede observar el incremento en el consumo de estufas industriales con esta impronta a leña, la unidad que eligió Zaira Nara está pensada para estar integrada a la pared sin ocupar espacio y apostando al diseño funcional. A su vez, más allá de lo estético, la estufa transmite también una sensación de confort ideal para un consumo de calor con elementos naturales -tales como la leña- y óptimo para las bajas temperaturas.

Por su parte, el sistema cerrado con vidrio frontal deja ver las llamas de forma segura, mientras las rejillas de ventilación, ubicadas en la parte superior e inferior, distribuyen el calor en todo el ambiente de manera equilibrada. Así, mediante la implementación de este tipo de chimenea, la menor de las hermanas Nara logró fusionó tecnología, elegancia y sensación de campo en un solo punto focal.

Una vez más, Zaira Nara logró captar la atención de sus seguidores con la colocación de una estufa a leña minimalista y sumamente moderna. El artefacto está pensado para que tanto ella como sus hijos Malaika y Viggo puedan disfrutar de su hogar sin pasar frío, apostando por la utilización de un recurso sustentable, como lo es la madera. La misma va en línea a una idea de confort más natural, eficiente y consciente del uso de la energía apostando por la combustión eficiente de humo para no contaminar el medioambiente.