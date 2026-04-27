Zaira Nara redobló la apuesta con 2 looks lenceros en los Martín Fierro de la Moda: encaje, transparencias y mucha piel

Este domingo, Zaira Nara volvió a estar en el centro de la escena de los expertos en moda con una apuesta fashionista que combinó audacia, sensualidad y mucha piel. En una noche donde las bajas temperaturas se hicieron presentes, eligió ir a contramano con dos estilismos lenceros dominados por transparencias, los volados y el encaje, reafirmando su lugar como una de las figuras más influyentes del estilismo en los Martín Fierro de la Moda.

Zaira Nara pisó fuerte en la alfombra roja

Para la gran noche del espectáculo argentino, Zaira Nara llevó adelante su presentación con dos estilos sumamente osados. En primer lugar, para la conducción de la alfombra roja, la experta fashionista impactó con un body negro de encaje con transparencias estratégicas que delineaban y contorneaban su silueta. A esta prenda la combinó con medias translúcidas y stilettos negros en punta dorada que estilizaron aún más su figura. Como detalle clave, llevó un tapado negro en la mano, una pieza que aportó sofisticación y textura y brillo a una apuesta que la tenía como protagonista por el hecho de ser la moderadora entre los que iban ingresando a los estudios de Telefe.

Look de Zaira Nara en los Martín Fierro de la Moda | Créditos: Prensa Telefe

En este marco, el estilismo se completó con un beauty look cuidadosamente pensado: lució el cabello suelto con ondas suaves y un maquillaje en tonos tierra que destacaba sus facciones, acompañado por labios perfectamente delineados. Asimismo, los accesorios dorados sumaron brillo sin quitar protagonismo al conjunto, logrando un balance preciso frente a las cámaras y los críticos.

Como era de esperarse, la menor de las hermanas Nara desfiló frente a la decena de paparazzis que esperaba expectante la aparición de cada figura pública. Zaira sonrió en todo momento con un aura llena de disfrute y satisfacción por ser parte de uno de los eventos más convocantes del ambiente.

El look de Zaira Nara en la ceremonia de los Martín Fierro de la Moda

Ya dentro de la ceremonia de los Martín Fierro de la Moda, Zaira Nara redobló la apuesta con un segundo vestido que mantuvo la impronta lencera, pero con un giro más romántico: optó por un diseño completamente translúcido con delicadas aplicaciones florales en encaje negro, que dejaban entrever ropa interior al tono. Asimismo, el corte de la pieza estuvo ajustado a su figura y la caída liviana del tejido generaron un efecto etéreo, al mismo tiempo que las texturas aportaron sofisticación.

Look de Zaira Nara en los Martín Fierro de la Moda | Créditos: Prensa Telefe

En una noche donde muchas figuras apostaron por las transparencias, la propuesta de la modelo logró destacarse por su equilibrio entre sensualidad y elegancia, sin perder la estética refinada que caracteriza sus elecciones; en especial, en las últimas galas similares a la de esta noche de domingo. Cabe destacar que repitió el mismo maquillaje y peinado, centrando todas las miradas en un look compuesto por dos piezas que se complementaban y funcionaban entre sí conformando una misma línea narrativa de encaje, transparencias, y mucha piel.

La velada tuvo además un condimento especial: la presentadora se consagró ganadora en la categoría a Mejor estilo en conducción, un reconocimiento que celebra su capacidad para imponer tendencia y su evolución como referente de moda en la pantalla chica.

Look de Zaira Nara en la ceremonia de los Martín Fierro de la Moda | Instagram

De esta manera, Zaira Nara no solo desafió las bajas temperaturas con dos audaces apuestas, sino que también reafirmó su identidad fashionista. Dueña de un estilo que mezcla sensualidad, sofisticación y actitud, volvió a dejar en claro su fuerte presencia en el universo de la moda de alta costura.

NB