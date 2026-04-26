Zaira Nara volvió a marcar tendencia con un look que confirma su debilidad por las combinaciones con impronta clásica, pero reinterpretadas en clave actual. A través de su cuenta de Instagram, la modelo y empresaria compartió una serie de postales donde se la ve apostando por un mix que equilibra lo sastrero con lo relajado, logrando un outfit canchero y sofisticado a la vez.

Zaira Nara

Zaira Nara combinó sastrería inglesa con jean oxford y logró el outfit más chic del otoño

El eje del estilismo de Zaira Nara está puesto en un blazer de inspiración inglesa, con estampa a cuadros en tonos neutros que remite al clásico tartán escocés. De corte recto y levemente oversized, la prenda suma estructura y eleva automáticamente el conjunto. Debajo, la conductora optó por una camisa con lazo al cuello, otro guiño al universo british, que refuerza ese aire elegante y atemporal.

Zaira Nara deslumbró con un look de inspiración british

Para contrastar con esa impronta más formal, la it girl eligió un jean oxford de tiro medio, con piernas amplias y terminación desflecada. Este tipo de denim, que remite a la estética de los años 70, aporta movimiento y frescura, además de estilizar la silueta. El contraste entre la sastrería clásica y el jean relajado es, sin dudas, uno de los grandes aciertos del look.

En cuanto al calzado, la modelo completó el outfit con botas negras de punta fina, un detalle clave que suma actitud y acompaña la línea del pantalón, asomando sutilmente por debajo del ruedo amplio del jean. Este tipo de zapato, además de estilizar, refuerza el costado más urbano del outfit.

El beauty look acompaña en perfecta sintonía con la estética general. Zaira Nara llevó el pelo suelto, con raya al medio y ondas suaves, logrando un efecto natural pero pulido que enmarca el rostro. El maquillaje, por su parte, se inclinó por una paleta neutra: piel luminosa, base liviana y un leve contouring que realza sus facciones sin recargar. En los ojos, sombras en tonos tierra con un delineado sutil y máscara de pestañas que aporta definición sin perder frescura. Para los labios, eligió un nude rosado con acabado satinado, ideal para completar un look equilibrado.

Zaira Nara combinó sastrería inglesa con jean oxford

Con este estilismo, la empresaria demuestra que las prendas clásicas pueden reinventarse con pequeños giros para adaptarse a las tendencias actuales, logrando un equilibrio perfecto entre elegancia, naturalidad y comodidad.