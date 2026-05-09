De Pampita y Zaira Nara a Gege Neumann: las famosas imponen el abrigo más elegante de la temporada

La sastrería clásica volvió a imponerse como una de las grandes protagonistas de la temporada y hay una estampa que se destaca por encima del resto: el Príncipe de Gales. Atemporal, elegante y con una fuerte inspiración masculina, este diseño regresó renovado de la mano de las famosas argentinas, que lo incorporaron en blazers y sacos de distintos estilos. Desde versiones oversized hasta conjuntos más tradicionales, Pampita, Zaira Nara y Gege Neumann demostraron que este abrigo se convirtió en el imprescindible del otoño-invierno.

De Zaira Nara y Pampita a Gege Neumann: todas las versiones para usar el blazer Príncipe de Gales

Zaira Nara fue una de las que apostó por la versión más fashionista de la tendencia. La modelo eligió un saco oversized con estampa Príncipe de Gales en tonos beige y grisáceos, de hombros marcados y silueta relajada, que llevó sobre un conjunto mini cuadrillé. El resultado fue un look urbano y sofisticado, en donde el volumen del blazer contrastó con el short corto, generando ese equilibrio de proporciones que domina el street style actual.

Zaira Nara

Para completar el outfit, sumó stilettos color chocolate y una cartera haciendo juego, reforzando la estética elegante y minimalista. En cuanto al beauty look, llevó ondas naturales y maquillaje en tonos tierra, con piel luminosa y labios nude, ideal para acompañar el aire effortless del estilismo.

Pampita, en cambio, interpretó el Príncipe de Gales desde una mirada mucho más clásica. La empresaria eligió un traje de sastrería compuesto por blazer estructurado y mini a juego en tonos marrones y grises. Debajo, eligió una polera nude que aportó sobriedad y sofisticación al conjunto.

Pampita

El detalle más elegante estuvo en las solapas aterciopeladas del saco, que elevaron el outfit y le dieron un guiño nocturno. Fiel a su estilo, la conductora completó el look con el pelo ultra lacio, raya al medio y maquillaje natural de acabado luminoso.

Por su parte, Gege Neumann también se sumó a la tendencia con una versión working girl súper atemporal. La modelo eligió un blazer clásico de estampa Príncipe de Gales en tonos marrones y beige de lana. De corte recto y estructura armada, la pieza combinó elegancia y comodidad en partes iguales.

Gege Neumann

Debajo del saco llevó una camisa celeste lisa que aportó contraste y frescura al estilismo que completó con una mini de gamuza en color chocolate y botas de caña alta. Además, sumó la propuesta con ondas suaves y maquillaje natural, reafirmando su estética relajada y chic.

Con estilos completamente distintos, Zaira Nara, Pampita y Gege Neumann coincidieron en una misma apuesta fashion: el regreso del saco Príncipe de Gales, el abrigo elegante y versátil que promete convertirse en el gran aliado de la temporada.