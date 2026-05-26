El mal momento de Reina Reech: reveló que le hicieron una operación estética sin su consentimiento

Reina Reech es una de las bailarinas más importantes de la Argentina. Su belleza y talento la convirtieron en uno de los nombres más destacados del mundo artístico, teniendo una larga trayectoria en el teatro y la televisiín, por su formación en danza y su figura, volviéndose una de las figuras más carismáticas desde los años 80.

De su romance con Nicolás Repetto, nació su hija mayor, Juana Repetto, con quien no duda en tener los mejores momentos y los sincericidios en la intimidad. Sin embargo, en los últimos días, fue una invitada del podcast de que conduce la joven, donde contó el recorrido que vivieron juntas y algunas anécdotas que la influencer no sabía. Entre tantas, recordó que le realizaron una operación estética sin su consentimiento.

Reina Reech

Reina Reech se sinceró y contó que le hicieron una cirugía estética sin su consentimiento

Las celebridades se destacan en los medios de comunicación por sus talentos y su belleza, comenzando a sembrar un camino desde jóvenes. Muchas de las mujeres de la camada de los 80 y 90 sigue siendo parte importante de la actualidad, y marcaron la tendencia en su momento que se robó los reflectores y se utiliza como ejemplo para nuevas modelos. Reina Reech es una de las bailarinas que llegó a llevarse la atención de todos, al participar en grandes espectáculos artísticos.

Si bien en un comienzo se destacó por ser vedette como su madre, Ámbar La Fox, con el correr de los años encontró su pasión en una carrera más conectada con el arte infantil, y alcanzó su consagración masiva como animadora infantil. En la década del 90, marcó a toda una generación con su ciclo Reina en Colores , un éxito rotundo que vendió millones de discos y llenó teatros. En la actualidad, es recordada por su paso en las revistas y sus talentos artísticos, además de una belleza que encantó a muchos y marcó la tendencia.

Reina Reech

Sin embargo, en medio de sus trabajos, vivió momentos de tensión que la posicionaron en complicados momentos de salud. La bailarina fue invitada al programa de Más minas que mamás, donde su hija Juana Repetto y su compañera Vicky Gils se metieron en la intimidad de su trabajo y de su vida como ícono de la televisión argentina. Fue allí donde reveló que, como consecuencia de un accidente que sufrió durante el rodaje de una película, tuvo que ir a operarse y decidió hacerse un leve retoque.

Según su descripción, cuando le reconstruyeron el rostro le había quedado la nariz desviada, con una forma “muy hundida, muy chanchito”. Para la intervención, debían agregarle cartílago de atrás de las orejas para levantar la punta y darle una forma más acorde a lo que ella buscaba. En ese momento, Juana Repetto le recordó que había decidido aprovechar la ocasión para darse un retoque en la mirada. Sin embargo, el médico fue más allá de lo que ella esperaba. “Cuando me levanto pensé: ¿Qué pasa que me duele tanto acá? Porque a mí era la nariz y un touch en el párpado. Tenía un tajo, me había hecho más cambios”, reveló.

“Me cortó acá y me estiró el ojo para mejorarme la mirada sin permiso”, indicó la también conductora. Además indicó que era visible en su rostro los "tajos" que le habían realizado para hacer la intervención. Las influencers quedaron sorprendidas ante el relato de la mujer, y sus seguidores no dudaron en dar en comentario sus opiniones.

Las cirugías de Reina Reech

Reina Reech es una de las celebridades que se sometió a cirugías a lo largo de su vida, muchas de ellas conectadas con su salud. La bailarina sigue conectada con el arte y la música, a través de algunos trabajos que tiene y de su escuela para profesionales. Es por eso que, para mejorar su calidad de vida y movilidad, se sometió a dos operaciones ortopédicas. En agosto del 2025, fue intervenida para su cadera izquierda, y en octubre del mismo año fue por la cadera derecha. La misma generó tensión en sus seguidores y su familia, quienes la acompañaron en todo momento.

Sin embargo, la que dio más de qué hablar fue la cirugía estética, que llevó a tener cambios en su cuerpo sin su consentimiento. No fue hasta su entrevista en el 2026 con su hija, Juana Repetto, que reveló el detrás de lo que había ocurrido en esos años cuando tuvo el accidente y decidió operarse. Sus seguidores quedaron sorprendidos con el momento que vivió la bailarina, mientras que Juana lo recordaba como tensos días para su mamá.

Reina Reech

Reina Reech se sinceró con sus seguidores, en el programa de su hija Juana Repetto, y contó el mal momento que vivió cuando se sometió a una operación estética. El médico fue más allá de lo que la bailarina había pedido y generó el enojo de ella en su momento. Sus seguidores no tardaron en pronunciarse, y la propia influencer recordó el momento como uno de los más tensos para su mamá. Sin embargo, logró solucionarse, y ella ahora solo lo tiene como un mal recuerdo del pasado.

A.E