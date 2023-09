Moria Casán mantuvo una vida amorosa vertiginosa, pública y apasionante. Sus amores fueron mediáticos y también sus historias de fracasos.

Aunque oficialmente se casó una sola vez, La One confesó que mantuvo algunas bodas simbólicas antes de conocer a su nuevo amor, Pato Galmarini.

Su último casamiento fue en Italia con el artista Humberto Poidomani, antes de la pandemia. Fiel a su estilo, Moria Casán no duró ni 24 horas en esta unión y se separó al volver a la Argentina.

En el podcast de Spotify La One, donde se repasa la vida e historia de la diva, Moria recordó cómo fueron estas bodas en las que también hubo desplantes. "Tuve casamientos con amigos, simbólicos. Con testtaferros del momento. Soy cero institución del matrimonio pero tengo un montón de casamientos. Porque me parece que es una manera de decir 'bueno no para toda la vida' pero está bien. Me encanta la gente que se juega conmigo, que no tiene prejuicios, ni calesitea", dijo.

Cuál fue la boda en la que Moria Casán decidió huir

Entre sus diversos amores, Moria Casán recordó a Andrés del Sol, un joven con el que decidió unirse en matrimonio en la Isla de CARAS en 2008.

Moria Casán en la Isla de Caras con Andrés del Sol.

En el podcast, su mejor amigo, Galo, recordó cómo fue el momento en el que decidió huir de su propia boda. "Me casé en Buzios con alguien que no me quería casar", dijo Moria.

Luego su amigo recordó: " Eramos diez amigos, fuimos todos a Buzios. El día que ella se pone el vestido de novia, que íbamos a hacer el casamiento, dijo 'no me quiero casar' Le dicen que no me quiero casar. Quería ser la novia fugitiva de un casamiento que era mentira", disparó.

El casamiento simbólico de Moria Casán con Andrés del Sol.

Moria Casán y Andrés del Sol.

En ese momento, Moria Casán estaba en pareja con Andrés del Sol a quien había conocido en un boliche. Un año después de esa unión, La One decidió ponerle punto final. "Estamos ahí, separados. Estamos a punto. No sé si llamarla crisis, somos amigos. En algunos momentos estamos juntos y en otros no", reveló.