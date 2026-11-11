Así es la nueva casa del Chino Darín y Úrsula Corberó en Madrid: construida de cero, 600 metros cuadrados y estilo romántico

El Chino Darín y Úrsula Corberó transitan una etapa marcada por cambios familiares y nuevos proyectos personales. En paralelo a sus compromisos profesionales y a la organización de su vida entre distintas ciudades de España, la pareja concretó un plan que llevaba varios años en desarrollo en Madrid y que hoy forma parte de su presente cotidiano. Detrás de esa decisión hubo una planificación que comenzó mucho antes de que se conocieran los resultados.

Ubicada en Madrid y con una impronta marcada: La casa del Chino Darín y Úrsula Corberó

El Chino Darín y Úrsula Corberó sumaron recientemente un nuevo espacio a su vida familiar en España, fruto de un proyecto que avanzó de manera gradual durante los últimos años. Tras la llegada de su hijo, la pareja vive un presente lleno de cambios, donde la construcción ocupó un lugar destacado. Ubicada en una zona residencial de Madrid, la propiedad reúne distintas características de estilo y diseño que reflejan la idea con la que iniciaron.

Úrsula Corberó y Chino Darín

La residencia de la pareja de actores se encuentra en una exclusiva zona y representa un proyecto desarrollado durante varios años. De acuerdo con la revista española Vanitatis, una persona cercana al entorno de los actores señaló que el terreno donde hoy se levanta la casa fue adquirido por la actriz a finales de 2020, en un momento profesional marcado por la proyección internacional que alcanzó gracias al fenómeno de La casa de papel. En aquel entonces, el lugar era apenas una parcela rodeada de áreas verdes, sin construcciones.

Con el paso de los años, el proyecto del Chino Darín y Úrsula Corberó comenzó a tomar forma. Según se conoció, las tareas de construcción avanzaron con mayor intensidad durante el último año y, hace apenas unos meses, ambos pudieron instalarse en el nuevo hogar junto a su familia. El resultado es una propiedad de más de 600 metros cuadrados distribuidos en distintos niveles, diseñada para aprovechar el entorno verde y la luz natural.

La casa de Úrsula Corberó y Chino Darín

Desde el primer vistazo, la casa destaca por una estética que combina elementos contemporáneos con detalles de inspiración romántica. Las fachadas presentan tonalidades claras que aportan una sensación de uniformidad visual y se integran con el paisaje que rodea la construcción. Los amplios ventanales son uno de los principales protagonistas del diseño, ya que permiten que la iluminación natural alcance gran parte de los ambientes y establecen una conexión permanente entre el interior y el jardín.

La casa del Chino Darín y Úrsula Corberó se destaca por su estilo romántico y su jardín familiar

En el interior, la residencia del Chino Darín y Úrsula Corberó mantiene una línea decorativa basada en la sencillez y la funcionalidad. Predominan los tonos neutros y los colores que potencian la luminosidad. Esta elección cromática genera ambientes amplios y continuos, donde cada estancia parece prolongarse naturalmente hacia la siguiente. El concepto general apunta a la comodidad cotidiana sin recurrir a elementos recargados.

La casa de Úrsula Corberó y Chino Darín

El living y el comedor fueron pensados para favorecer la circulación y la amplitud visual. Los pisos de madera clara refuerzan la sensación de calidez, mientras que las puertas arqueadas aportan un detalle distintivo que rompe con las líneas rectas. A eso se suman paredes con hornacinas que funcionan como estanterías y espacios de exhibición, permitiendo mantener el orden sin perder armonía estética. Además, sumaron sillones y mesas de diseño sencillo con estilo contemporáneo que acompañan la decoración.

Las habitaciones mantienen la misma identidad visual que el resto de la casa. Los grandes ventanales permiten disfrutar de las vistas al exterior y garantizan luminosidad durante gran parte del día. Las cortinas que eligieron el Chino Darín y Úrsula Corberó fueron confeccionadas con telas ligeras que filtran la luz sin bloquearla. El jardín fue diseñado como una extensión natural de la casa y cuenta con amplias áreas verdes, repletas de árboles y flores.

La casa de Úrsula Corberó y Chino Darín

Chino Darín y Úrsula Corberó consolidaron un proyecto que comenzó varios años atrás y que hoy forma parte de su vida cotidiana en Madrid. Levantada desde cero sobre un terreno adquirido por la actriz, la propiedad fue diseñada para combinar amplitud, luminosidad y una estrecha relación con los espacios exteriores. La residencia refleja el proceso de construcción de un hogar que acompaña la nueva etapa familiar de la pareja.

VDV