El Chino Darín mostró el regalo que le hizo un ex compañero de Úrsula Corberó para su hijo, Dante

El Chino Darín atraviesa una etapa muy especial desde la llegada de Dante, su hijo junto a Úrsula Corberó. Sin exponer demasiado al pequeño, el actor comenzó a compartir algunos detalles de esta nueva faceta como padre y a mostrar cómo la paternidad empezó a ocupar un lugar cada vez más presente en su vida.

Entre esas postales aparecen algunos regalos y pequeños gestos que acompañan los primeros meses del bebé. En esta oportunidad, el actor volvió a abrir una pequeña ventana a esa intimidad familiar al mostrar uno de los obsequios que recibió su hijo. El detalle, además, tiene una conexión directa con una de las etapas más recordadas de la carrera de su pareja.

El Chino Darín mostró distintos momentos de la intimidad de Dante (Instagram)

La nueva faceta del Chino Darín como papá de Dante

El Chino Darín se convirtió en padre por primera vez el 9 de febrero de 2026, cuando nació Dante en Barcelona. En aquel momento, el actor se encontraba trabajando en Buenos Aires y contó que tuvo que viajar especialmente a España para intentar llegar al parto, algo que finalmente consiguió.

Pocos días después, definió el nacimiento de su hijo como “una experiencia gloriosa” y aseguró que había sido un momento muy fuerte y transformador para él. El trabajo, sin embargo, lo obligó a regresar a la Argentina poco después, mientras Úrsula Corberó permanecía en España junto al bebé.

El regalo de Álvaro Morte para Dante

El Chino Darín mostró en sus historias de Instagram el regalo que Álvaro Morte eligió para Dante: un auto de juguete rojo, de estilo clásico, con volante y el número 01 en uno de sus laterales. El obsequio también pareció entusiasmar al propio actor, que acompañó la imagen con una frase divertida: “Gran regalo para Dante (y para mí )”.

El gesto tiene una conexión directa con Úrsula Corberó, quien compartió elenco con el intérprete español durante varias temporadas de La Casa de Papel. Mientras ella interpretó a Tokio, él se puso en la piel del Profesor, dos personajes fundamentales dentro de la historia que terminó alcanzando repercusión internacional.

La ficción significó un punto de inflexión en las carreras de ambos. Tokio ocupó además un lugar central en el relato de la serie, mientras que el Profesor fue el encargado de diseñar los planes alrededor de los cuales se desarrolló buena parte de la trama. Años después de compartir aquel proyecto, Morte volvió a aparecer vinculado a Corberó, esta vez a través de un gesto destinado a su hijo.

El regalo que recibió Dante, el hijo del Chino Darín (Instagram)

El vínculo profesional entre Álvaro Morte y Úrsula Corberó

Álvaro Morte y Úrsula Corberó integraron el elenco principal de La Casa de Papel y compartieron uno de los períodos de mayor crecimiento internacional de la producción española. La serie convirtió a Tokio y al Profesor en dos de sus figuras más reconocibles y llevó a sus intérpretes a ganar una exposición que trascendió España.

Por eso, el regalo que recibió Dante también recuperó de manera inesperada parte de aquella historia profesional. Sin necesidad de exponer un encuentro entre las familias, el agradecimiento público del Chino Darín permitió conocer el gesto que Morte tuvo con el hijo de su antigua compañera de elenco, varios años después de haber compartido la ficción.

El pequeño auto rojo se convirtió así en una nueva postal de la paternidad del actor argentino, que continúa eligiendo momentos puntuales para mostrar detalles relacionados con Dante. Darín no solo agradeció el regalo para su hijo, sino que bromeó con que él también podría disfrutarlo, aportando un tono divertido a la publicación.

El Chino Darín atraviesa una etapa muy especial desde la llegada de Dante (Instagram)

De esta manera, el presente familiar del Chino Darín y Úrsula Corberó volvió a cruzarse con uno de los capítulos más importantes de la carrera de la actriz española. Esta vez, el vínculo apareció a través de un regalo especial pensado para Dante, quien continúa creciendo y disfrutando de la niñez.