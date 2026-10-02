Así está hoy Dante, el hijo de Ursula Corberó y el Chino Darín: Su vida entre España y Argentina

Úrsula Corberó escaló a la fama internacional como la icónica Tokio en La Casa de Papel , consolidándose como una de las actrices españolas más influyentes del mundo, mientras que el Chino Darín forjó un respetado camino en la actuación y producción, honrando la mítica dinastía actoral argentina de su familia. Su historia de amor comenzó en 2016 durante el rodaje de la serie televisiva La Embajada , donde la química traspasó la pantalla de inmediato.

Tras una década de noviazgo sólido, esta relación se consagró de manera definitiva con la llegada de su primer hijo. El nacimiento de Dante transformó por completo sus vidas y dio inicio a una hermosa etapa familiar que enterneció profundamente a sus seguidores de ambos continentes.

Úrsula Corberó, Chino Darín y su hijo Dante

El nacimiento de Dante y la consolidación del amor de Úrsula Corberó y el Chino Darín

Tras meses de sutiles rumores y una dulce espera vivida bajo una estricta intimidad, el anuncio oficial del embarazo de Úrsula Corberó y el Chino Darín​ colmó de alegría a sus seguidores. Finalmente, el esperado nacimiento de Dante tuvo lugar el lunes 9 de febrero de 2026, en la prestigiosa Clínica Corachan de Barcelona, la tierra natal de su madre. Para presenciar el acontecimiento, el actor argentino realizó un viaje contrarreloj desde Buenos Aires, logrando arribar a tiempo para acompañar a Úrsula en un parto natural calificado por él mismo como una experiencia gloriosa y totalmente transformadora.

Inmediatamente después de conocerse la noticia, las redes sociales estallaron en una oleada global de afecto y felicitaciones. Fanáticos de múltiples países celebraron la llegada del bebé en plataformas como Instagram y Twitter, catalogando al pequeño como la máxima consagración del amor de una de las parejas más queridas del espectáculo iberoamericano. Cuando los actores compartieron los primeros registros de su paternidad bajo el lema de papis a tiempo completo, el entorno virtual se inundó de comentarios enternecidos que elogiaron la sencillez de su nueva rutina de crianza y la felicidad de verlos consolidar su hermosa historia de una década.

La vida de Úrsula Corberó y el Chino Darín, con su hijo Dante

Así está Dante, el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín, a sus 7 meses

A sus 7 meses, Dante Darín se ganó el título del bebé favorito de todas las redes sociales, disfrutando de una etapa de pleno crecimiento y descubrimientos constantes, consolidándose como el centro absoluto de la familia. Rompiendo con el habitual hermetismo que caracteriza a sus papás, Úrsula Corberó y el Chino Darín, decidieron compartir tiernas actualizaciones de su rutina diaria mediante un álbum titulado "Full time papis", en Instagram . En este registro íntimo, se pudo observar el notable crecimiento del bebé, destacándose una reveladora fotografía en primer plano donde el niño sonríe con alegría y deja ver con claridad sus primeros dos dientes.

A diferencia de otras celebridades que optan por ocultar los rasgos de sus hijos, los actores muestran de forma disimulada el rostro del pequeño. Desde sus primeras semanas hasta la actualidad, Dante apareció en postales cotidianas durmiendo plácidamente, disfrutando de la hora del baño o compartiendo risas en brazos de sus progenitores. La vida del menor transcurre en un entorno sumamente estimulante, rodeado por el afecto incondicional de su círculo íntimo, el cual incluye las constantes atenciones de su tía Clara Darín y la devoción de su abuelo, Ricardo Darín, quien se desplaza con frecuencia para no perderse ninguna de sus etapas evolutivas.

La dinámica familiar está fijada entre dos hogares principales. Aunque nació en Barcelona, donde poseen una propiedad de estética retro y vintage, la familia alterna su día a día viviendo largas temporadas en un confortable departamento en Madrid y realizando recurrentes visitas a Buenos Aires, logrando un equilibrio perfecto para que el pequeño crezca conectado a sus dos raíces culturales.

Así está Dante, el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín, a sus 7 meses

Vida entre Argentina y España: la foto con su abuelo, Ricardo Darín, en Buenos Aires

La crianza transatlántica de Dante combina a la perfección las tradiciones europeas y las rioplatenses. Durante sus estadías en la Argentina, la vida del pequeño se sumerge en una atmósfera puramente familiar, alejada del bullicio de los sets de filmación y cobijada por el clan Darín en Buenos Aires. Es en este entorno donde el bebé experimenta sus primeros contactos con la cultura de su padre, rodeado de paseos al aire libre, reencuentros afectivos y la constante estimulación de sus seres queridos locales, quienes aprovechan cada semana en el país para malcriarlo y acompañarlo en sus nuevos logros cotidianos.

El foco de atención pública se encendió recientemente gracias a una conmovedora foto compartida en historias de Instagram por el Chino Darín. La tierna postal retrata un momento íntimo y espontáneo bajo el título de "El abuelo", donde se puede ver a Ricardo Darín sosteniendo con extrema delicadeza a su primer nieto en brazos. Con una mirada repleta de orgullo, ternura y absoluta devoción, el actor dejó en claro el maravilloso vínculo que lo une al menor.

La imagen, que rápidamente se volvió viral y enterneció a miles de usuarios en las redes sociales, capturó la esencia de esta nueva etapa familiar, consolidando al consagrado artista en su rol más tierno y demostrando que, a pesar de los viajes y las distancias geográficas, la conexión con sus raíces argentinas se mantiene completamente intacta.

La foto de Dante con su abuelo, Ricardo Darín, en Buenos Aires

A sus 7 meses, Dante encarna la unión perfecta entre España y Argentina, creciendo rodeado de amor transatlántico. Con sus primeros dientes y el orgullo de su abuelo, el pequeño transforma la rutina de Úrsula Corberó y el Chino Darín, consolidando una maravillosa vida en constante movimiento entre ambos continentes.

A.E