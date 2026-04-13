Así es la nueva casa de María Eugenia Ritó: refaccionada, pisos de madera plastificada y diseño premium

María Eugenia Ritó mostró cómo quedó su casa refaccionada, con pisos de madera plastificada y un diseño premium que resalta en cada ambiente. La renovación incluyó detalles que transformaron el espacio y lo muestran con una estética moderna y cuidada, logrando un resultado que refleja un estilo pensado para la comodidad y el día a día.

Refaccionada y diseño premium: La increíble casa de María Eugenia Ritó

María Eugenia Ritó sorprendió a todos con su casa tras ser refaccionada, con pisos de madera plastificada y un diseño premium que marca la diferencia. Los cambios aportaron frescura y armonía, convirtiendo cada sector en un espacio renovado que combina funcionalidad y elegancia en una sola propuesta.

María Eugenia Ritó

En el último tiempo, la modelo compartió en sus redes sociales distintos videos e imágenes donde se apreciaban distintos arreglos que estaba haciendo en su propiedad. Esta decisión cambió por completo la estética de su dúplex, logrando un resultado que combina diseño premium con comodidad.

Uno de los cambios más destacados en la remodelación de María Eugenia Ritó fueron los pisos de madera plastificada, que aportan calidez y elegancia a los ambientes. Este detalle se sumó a una propuesta de diseño que busca modernizar cada espacio con detalles simples y con terminaciones que realzan la luminosidad y la amplitud.

Las publicaciones que la bailarina realizó en su cuenta de Instagram dejaron ver distintos trabajadores que se encargaban de la remodelación. Incorporaron cortinas nuevas, pintura fresca y arreglos menores que, en conjunto, dieron la sensación de un espacio completamente renovado. Estos cambios, aunque simples, tuvieron un gran impacto en la estética general.

Los ambientes con diseño y estilo premium de la casa de María Eugenia Ritó

El living de María Eugenia Ritó se destaca con un diseño contemporáneo, donde los pisos de madera y la disposición del mobiliario generan un ambiente cálido y elegante. Los sillones blancos con detalles en rojo, el sofá amplio y la mesa central de vidrio aportan estilo y funcionalidad. Mientras que los grandes ventanales refuerzan la amplitud del espacio.

Living de María Eugenia Ritó

Entre los ambientes más destacados de la propiedad de la bailarina se destaca el baño, donde se combina modernidad, lujo y funcionalidad. Tiene un gran espejo iluminado con tiras LED; los lavabos de vidrio y los acabados en mármol transmiten una estética premium. La bañera integrada con revestimiento elegante y la línea de mosaicos azules aportan un toque distintivo.

Por otro lado, la habitación de María Eugenia Ritó se destaca por su amplitud y diseño urbano. El respaldo capitoné blanco de la cama, acompañado por almohadones y una manta, aporta elegancia. Los muebles espejados, la mesa de trabajo de vidrio y el chandelier con detalles cristalinos refuerzan el estilo contemporáneo.

Habitación de María Eugenia Ritó

María Eugenia Ritó mostró cómo quedó la refacción de su casa, con pisos de madera plastificada y un diseño premium que se complementó con detalles estéticos. La transformación mostró un espacio que luce moderno y cuidado, pensado para resaltar cada ambiente y proyectar un estilo renovado en toda la propiedad.

VDV