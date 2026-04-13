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Horóscopo de hoy 13 de abril de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Te contamos qué te deparan los astros para los 12 signos zodiacales.

Horóscopo de hoy 13 de abril de 2026
Horóscopo de hoy 13 de abril de 2026 | Pexels

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 13 de abril de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 13 de abril de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás el lunes con mucha energía, pero ojo con atropellar situaciones. No todo se resuelve a las corridas. Si frenás un poco, podés ver una oportunidad que antes no estabas registrando.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El día te invita a ordenar prioridades. Hay algo que venís pateando y ya no da para más. Encargarte de eso te va a dar una tranquilidad enorme. Regalate un gustito al final del día.

Horóscopo de hoy 26 de julio de 2024: signo por signo, qué dicen los astros
Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Estás con la cabeza a mil y eso puede jugarte a favor si lo canalizás bien. Buen momento para reuniones, ideas y propuestas. Eso sí, tratá de no dispersarte tanto.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Lunes sensible. Podrías estar más susceptible de lo normal, así que no te tomes todo tan personal. Buscar refugio en lo cotidiano te va a ayudar a equilibrarte.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tenés ganas de brillar y se nota. Es un gran día para tomar la iniciativa en algo laboral o creativo. Eso sí, escuchá a los demás: no todo gira a tu alrededor.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Tu lado detallista está a full y eso puede ser clave para destrabar algo importante. Aprovechá para poner orden. Cuidado con la autoexigencia: no todo tiene que salir perfecto.

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Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Buscás equilibrio, pero el entorno puede estar medio caótico. No intentes agradar a todo el mundo. Priorizarte también es una forma de armonía.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Hay intensidad en el aire y vos sabés moverte bien ahí. Puede surgir una charla profunda que cambie el rumbo de algo. Confiá en tu intuición.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Te agarra el lunes con ganas de hacer mil cosas, pero necesitás foco. Elegí una meta clara y andá por eso. Buen día para planear un viaje o una escapada.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

La responsabilidad te pesa un poco hoy, pero también te da estructura. Si organizás bien el día, vas a rendir muchísimo. Permitite un break.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Estás creativo y con ideas distintas. Ideal para innovar o salirte del molde. Alguien puede sorprenderte con una propuesta inesperada.

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Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La intuición está afiladísima. Prestá atención a lo que sentís más que a lo que te dicen. Buen día para conectar con lo artístico o lo espiritual.

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