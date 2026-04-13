¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 13 de abril de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 13 de abril de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás el lunes con mucha energía, pero ojo con atropellar situaciones. No todo se resuelve a las corridas. Si frenás un poco, podés ver una oportunidad que antes no estabas registrando.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El día te invita a ordenar prioridades. Hay algo que venís pateando y ya no da para más. Encargarte de eso te va a dar una tranquilidad enorme. Regalate un gustito al final del día.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Estás con la cabeza a mil y eso puede jugarte a favor si lo canalizás bien. Buen momento para reuniones, ideas y propuestas. Eso sí, tratá de no dispersarte tanto.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Lunes sensible. Podrías estar más susceptible de lo normal, así que no te tomes todo tan personal. Buscar refugio en lo cotidiano te va a ayudar a equilibrarte.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tenés ganas de brillar y se nota. Es un gran día para tomar la iniciativa en algo laboral o creativo. Eso sí, escuchá a los demás: no todo gira a tu alrededor.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Tu lado detallista está a full y eso puede ser clave para destrabar algo importante. Aprovechá para poner orden. Cuidado con la autoexigencia: no todo tiene que salir perfecto.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Buscás equilibrio, pero el entorno puede estar medio caótico. No intentes agradar a todo el mundo. Priorizarte también es una forma de armonía.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Hay intensidad en el aire y vos sabés moverte bien ahí. Puede surgir una charla profunda que cambie el rumbo de algo. Confiá en tu intuición.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Te agarra el lunes con ganas de hacer mil cosas, pero necesitás foco. Elegí una meta clara y andá por eso. Buen día para planear un viaje o una escapada.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

La responsabilidad te pesa un poco hoy, pero también te da estructura. Si organizás bien el día, vas a rendir muchísimo. Permitite un break.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Estás creativo y con ideas distintas. Ideal para innovar o salirte del molde. Alguien puede sorprenderte con una propuesta inesperada.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La intuición está afiladísima. Prestá atención a lo que sentís más que a lo que te dicen. Buen día para conectar con lo artístico o lo espiritual.