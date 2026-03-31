Dos ex compañeras destruyeron a Evangelina Anderson y revivieron su polémico pasado: “Ella pierde la memoria”

La reaparición de Evangelina Anderson en la escena mediática hizo que la atención estuviera en su pasado como vedette y bailarina. Lo cierto es que aunque la modelo prefiere dejar atrás ese capítulo de su vida, dos excompañeras contaron cómo era en aquel momento y causaron repercusiones.

Cruces con Fátima Florez y protección: el escandaloso pasado de Evangelina Anderson

Una vieja interna salió a la luz luego de que Fátima Florez revelara sobre los conflictos que atravesó con Evangelina Anderson y Fernanda Vives en sus inicios arriba del escenario. En la piel de Moria Casán, la imitadora contó en el ciclo de la conductora: “La señora Evangelina Anderson es peligrosísima, peligrosa con todo. Es danger total. Le hizo la vida imposible a la señora Fátima Florez. No se bancaba que brillara. No se lo bancaba, eran malas con (Fernanda) Vives y la Anderson”.

Evangelina Anderson

Ahora, María Eugenia Ritó sumó su versión y rememoró cómo se vivía ese clima puertas adentro. “Ellas dos eran re chiquitas, fue lo primero que hicieron, no sabían mucho, pero igual está mal”, opinó en una nota que brindó a Intrusos (América TV). Además, apuntó contra el rol que tenía el entorno en aquel momento: “Me acuerdo que Mónica, la mujer de Jorge Corona, tenía preferencia y medio que las habían colocado a ellas”.

En ese sentido, aseguró: “La envidian mucho a Fátima, hay gente que la quiere y gente que no”. Además, María Eugenia Ritó fue más allá y comparó las trayectorias de ambas: “Recordemos que Fátima tiene una carrera, Evangelina es muy linda, pero es la ex mujer de Demichelis y vuelve a resurgir con MasterChef”.

María Eugenia Ritó

Por otro lado, María Eugenia Ritó se refirió al escándalo que generó el supuesto romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas, quienes se conocieron en las grabaciones de Masterchef Celebrity (Telefe): “Si fue verdad y se lo comió porque le gustó lo que tenía…”.

El enojo de Fernanda Vives con Evangelina Anderson: "Es una persona especial, tendría que tener memoria"

A partir de estas declaraciones, Natalie Weber, panelista de Intrusos, reveló que se comunicó con Fernanda Vives, quien relató actitudes del pasado: “Ella reconoció que eran complicadas (con Evangelina Anderson) y dijo ‘pobre Fátima, la jodíamos’”.

Consultada directamente por las acusaciones, la actriz no esquivó el tema y explicó: “Estamos hablando de 20 años atrás en donde estaba la época del casting sábana”. Luego, hizo un mea culpa haciendo referencia también a Evangelina Anderson: “Es verdad que la cargábamos, nosotras éramos las protegidas de Mónica Corona, que era nuestra representante, y al principio cuando ella venía la ignorábamos, habíamos sido un poco malas”.

Fernanda Vives

En la misma línea, Fernanda Vives sostuvo: “En ese momento a Fátima la habían puesto con el dedo y no la queríamos, pero Evangelina pierde la memoria, desconoce el pasado”. También cuestionó el momento en que resurgen estas versiones: “Vi a Fátima en una nota diciendo barbaridades y entiendo que debe usarlo para prensa en este momento porque capaz que le está yendo mal en el teatro y usa a Evangelina, pero a mí no me nombra, bol… no es”.

Evangelina Anderson

Cabe recordar que Fátima Florez siempre personificando a Moria contó: "Se la agarraron con Fátima: le hacían bullying, le escondían las cosas, le robaban, le hacían de todo”. Ante esta versión, Fernanda Vives fue tajante y negó que esto haya sucedido: “Es fuerte lo que dijo porque nunca en mi vida, y pongo las manos en el fuego por Evangelina, rompimos una peluca, rompimos un vestuario, ni le pusimos vidrio a nadie porque nuestra personalidad no es así”.

Por último, aclaró cómo es hoy su vínculo con la panelista de Cortá por Lozano: “Con ella no tengo trato, hace un montón dejamos de ser amigas porque es una persona especial, tendría que tener memoria”. De esta manera, María Eugenia Ritó y Fernanda Vives, dos ex compañeras, destruyeron a Evangelina Anderson y revivieron su polémico pasado.